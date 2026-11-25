O aumento recente de casos de COVID-19 em diferentes regiões do Brasil reforça a importância de manter a vacinação em dia, especialmente entre os grupos mais vulneráveis às complicações da doença. Apesar da circulação do coronavírus, a vacinação ainda representa um ponto de atenção.

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A orientação dos profissionais de saúde também tem papel importante nesse processo. Um levantamento realizado pela Inception em parceria com a Pfizer, identificou que 46% dos participantes receberam recomendação de um profissional de saúde para se vacinar contra a COVID-19 nos últimos 12 meses. Entre aqueles que receberam a orientação, 82% se vacinaram. Entre os participantes com 60 anos ou mais, esse percentual chegou a 91%.

A pesquisa quantitativa foi realizada entre setembro e outubro de 2026, por meio de questionário online. Foram entrevistados 240 participantes de todas as regiões do Brasil: 88 adultos de 18 a 59 anos com condições de risco, 92 pessoas com 60 anos ou mais e 60 pais de crianças de até 5 anos. Os participantes foram selecionados entre pessoas que se vacinaram (ou vacinaram os filhos) contra a gripe pelo SUS em 2025 ou 2026.

Os achados ganham relevância diante do cenário epidemiológico. Segundo o boletim da InfoGripe de 12 de novembro de 2026, foram notificados 174.427 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) até agora no Brasil. O boletim também identificou tendência de crescimento de casos nas seis semanas anteriores em 18 estados, embora a atividade da doença permanecesse em níveis de baixo risco, a COVID-19 apresenta segunda posição em óbitos com 26,9%.

O acompanhamento das variantes do vírus também evidencia a evolução contínua do Sars-CoV-2. Segundo o Informe do Ministério da Saúde, a linhagem XFG e suas variantes representaram cerca de 90% dos sequenciamentos do vírus realizados no Brasil entre as semanas epidemiológicas 1 e 42 de 2026. A circulação de diferentes linhagens reforça a importância de acompanhar as recomendações de vacinação e manter a proteção atualizada de acordo com o calendário nacional.

A pesquisa identificou que 85% dos participantes consideram as vacinas contra a COVID-19 seguras. Ao mesmo tempo, 48% afirmaram sentir-se totalmente protegidos com as doses que já receberam. O resultado chama a atenção para a percepção de proteção já alcançada e reforça a importância de manter a população informada sobre as recomendações de vacinação, que variam conforme a idade, a condição de saúde e o histórico vacinal.

Por isso, é importante que a população elegível verifique periodicamente se há novas doses recomendadas para sua idade, condição de saúde e histórico vacinal, principalmente para aqueles com 60 anos ou mais, pacientes com problemas cardíacos, pulmonares, renais, neurológicos, diabetes entre outros, profissionais de saúde e gestantes, como acontece todos os anos com a vacinação preventiva contra Influenza, vírus causador da gripe.

Além disso, manter a rotina de vacinação contra COVID-19 é medida para prevenir a evolução das variantes que continuam a manifestar-se. Segundo o Ministério da Saúde, o cenário epidemiológico de 2026 aponta linhagens derivadas da Ômicron com destaque para a variante XFG, que responde pela maioria dos casos mais recentes no país, a evolução da variante não indica casos mais graves do que as anteriores, mas requer igual atenção aos cuidados com à saúde e com a vacinação em dia?

Quais são os grupos de risco?



Idosos, pessoas com condições de saúde preexistentes como diabetes, doenças do coração, pulmão, HIV, câncer e pessoas imunocomprometidas, ou seja, com o sistema imunológico enfraquecido, estão entre os grupos mais vulneráveis a complicações e mortes ocasionadas por COVID-19 e devem se vacinar anualmente contra a doença, buscando sempre a unidade se saúde mais próxima para informações. A infecção também pode agravar condições cardiovasculares preexistentes, reforçando a importância do acompanhamento médico e das medidas de prevenção.

Entre os adultos de 18 a 59 anos com condições de risco que participaram da pesquisa, 86% completaram o esquema inicial de vacinação e 75% receberam ao menos uma dose adicional nos últimos dois anos, ou seja, 1 em cada 4 (25%) não recebeu nenhuma dose adicional. Os resultados reforçam a importância de verificar periodicamente a situação vacinal, inclusive entre pessoas que já tomaram doses nos anos anteriores, considerando as recomendações aplicáveis a cada perfil.

Na primeira infância, os dados também chamam a atenção: apenas 35% das crianças dos respondentes receberam vacina contra a COVID-19 nos últimos dois anos. Além disso, somente 48% dos pais reconhecem que a doença pode provocar complicações graves nas crianças. O levantamento revela ainda que apenas 22% pretendem dar novas doses aos filhos quando houver recomendação, o menor índice entre os três perfis pesquisados.

A vacinação infantil contra infecções respiratórias, principalmente contra a COVID-19, é uma medida de saúde pública urgente devido à alta vulnerabilidade fisiológica de bebês e crianças menores de cinco anos que com esquema vacinal incompleto concentram mais riscos de internações e complicações pela doença. O impacto da COVID-19 na infância vai muito além de um período de urgência e por isso a vacinação é extremamente importante. Para crianças a partir dos seis meses, a indicação é cumprimento integral do esquema vacinal de acordo com o calendário de vacinação.

A imunização é uma estratégia que atua de forma decisiva na prevenção individual das formas severas da doença. Além de reduzir hospitalizações, ela funciona como uma barreira sanitária de transmissão do vírus nos ambientes escolares e dentro dos lares.

Ida à UBS pode ajudar a atualizar a vacinação

A pesquisa identificou que 46% dos participantes já receberam as vacinas contra gripe e COVID-19 na mesma ocasião. Entre aqueles que não receberam os dois imunizantes juntos, 52% disseram não saber que a aplicação poderia ocorrer na mesma visita. De acordo com as orientações do Calendário Nacional de Vacinação de 2026, as vacinas contra a COVID-19 podem ser administradas simultaneamente a outras vacinas, incluindo a da influenza.

“Aproveitar a ida à unidade básica de saúde (UBS) para conferir a caderneta de vacinação é uma atitude simples que pode fazer diferença. É uma oportunidade de verificar não apenas as doses contra gripe e COVID-19, mas também outros imunizantes recomendados para cada faixa etária”, afirma Adriana Ribeiro, diretora médica da Pfizer.

A pesquisa também identificou que 46% dos participantes receberam recomendação de um profissional de saúde para se vacinar (ou vacinar os filhos) nos últimos 12 meses e, entre eles, 82% afirmam que a recomendação influenciou muito e se vacinaram. Entre aqueles que receberam a orientação, 82% se vacinaram. Embora a recomendação dos profissionais de saúde seja um estímulo importante, a população que faz parte dos grupos elegíveis deve acompanhar o calendário de vacinação e procurar uma Unidade Básica de Saúde para verificar se há doses indicadas e necessárias.

Prevenção e orientação profissional

A pesquisa mostra que ainda há espaço para ampliar o conhecimento da população sobre a vacinação contra a COVID-19 e as recomendações para cada perfil. Nesse cenário, médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde são aliados importantes da população, contribuindo para esclarecer dúvidas e a orientar sobre as doses indicadas de acordo com idade, condições de saúde e histórico vacinal.

“A vacinação contra a COVID-19 precisa continuar fazendo parte da rotina de cuidados com a saúde. Mesmo com a redução da percepção de risco, o vírus continua circulando e evoluindo, com novas variantes identificadas ao longo do tempo. Por isso, é fundamental que as pessoas elegíveis acompanhem as recomendações do Ministério da Saúde e procurem as unidades de saúde para manter a vacinação atualizada”, destaca Adriana.

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A imunização, aliada a medidas simples, como higienizar as mãos e manter os ambientes arejados, fortalece a proteção individual e coletiva. Cada dose indicada e recebida no momento certo representa uma oportunidade a mais de reduzir casos graves e proteger vidas”, complementa.