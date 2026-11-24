Os Estados Unidos perderam o status de erradicação do sarampo depois de mais de 25 anos, após o ressurgimento global desta doença altamente contagiosa.

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Em 2025, 57 países registraram grandes surtos de sarampo, como a Índia, Paquistão, Indonésia, Ucrânia, Nigéria e Etiópia. E os especialistas afirmam que o aumento de casos apresenta forte relação com a queda dos índices de vacinação.

Em 2019, 86% das crianças em todo o mundo receberam a primeira dose da vacina contra o sarampo. Mas, em 2025, este índice caiu para 84%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os dois índices ainda estão muito longe dos 95% de cobertura necessários para impedir o contágio do sarampo entre a população.

Estudos indicam que a hesitação do público em relação às vacinas é um dos fatores relacionados aos baixos índices de imunização. Os receios sobre a segurança, eficácia e efeitos colaterais são amplificados pela desinformação difundida na internet.

"Nestes tempos de internet e meios de comunicação, os mitos, boatos e receios sobre a vacinação podem ser divulgados com muita rapidez, por todo o mundo", explica a professora de saúde infantil Helen Bedford, da London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Mas as pessoas que hesitam em aderir à vacinação não devem ser automaticamente rotuladas como antivacinas, segundo a pesquisadora de saúde preventiva Susana Kola-Palmer, da Universidade de Huddersfield, no Reino Unido. Na verdade, muitas delas estão simplesmente "buscando tranquilização", explica ela ao Serviço Mundial da BBC.

Mas como os cientistas decidem que uma vacina é segura? E como podemos identificar desinformação na internet?

Como funcionam as vacinas?

BBC As vacinas ajudam o sistema imunológico a reconhecer e combater infecções

O desenvolvimento das vacinas é considerado até hoje uma das maiores conquistas da medicina. A OMS estima que elas evitam, todos os anos, 3,5 a 5 milhões de mortes por doenças como o sarampo, tétano, difteria e gripe.

As vacinas ensinam o sistema imunológico do corpo a reconhecer e combater infecções, antes de encontrar a ameaça real. "Elas fornecem a imunidade decorrente das infecções naturais, sem que seja realmente necessário passar por elas", explica Bedford.

A vacina tríplice viral (contra a caxumba, sarampo e rubéola), por exemplo, contém versões enfraquecidas do vírus causador das doenças. Quando injetada, ela estimula o sistema imunológico a reconhecer e reagir rapidamente, quando encontrar a infecção real no futuro.

Mas nem todas as vacinas funcionam da mesma forma.

As vacinas de RNA mensageiro (mRNA) usam instruções genéticas que orientam temporariamente as células a produzirem uma proteína inofensiva que aciona uma reação imunológica. A vacina da Pfizer contra a COVID-19 é um exemplo de vacina de mRNA.

Como elas são testadas?

O processo começa com a pesquisa científica, observando o que os outros pesquisadores no mesmo campo já fizeram sobre o tema e as conclusões a que eles chegaram.

Quando os cientistas estão prontos para testar uma nova ideia, eles começam com os testes de laboratório, primeiro em células e depois em animais, normalmente camundongos.

A vacina sendo testada precisa demonstrar que pode gerar reação imunológica em animais, antes de progredir para a etapa seguinte dos testes, segundo o Projeto de Conhecimento em Vacinas da Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Em seguida, vêm os testes com seres humanos, que são tipicamente divididos em três fases.

BBC Do início das pesquisas até a aprovação e o monitoramento de segurança, o desenvolvimento das vacinas pode envolver anos de rigorosos testes para garantir a segurança e a eficácia

A fase 1 envolve um pequeno grupo de voluntários, tipicamente jovens adultos saudáveis. Esta fase verifica eventuais receios importantes em relação à segurança e qual poderá ser a dosagem correta, segundo a OMS.

A fase 2 envolve um grupo maior de voluntários, normalmente centenas de pessoas, dentre a população a quem se destina a vacina. Eles são comparados com um grupo de pessoas que não recebeu a vacina, conhecido como grupo controle. Os médicos examinam eventuais efeitos colaterais da vacina e a reação imunológica do corpo.

A fase 3 testa a vacina em um grupo ainda maior de voluntários, normalmente na casa dos milhares, além de um grupo controle. Estes testes normalmente ocorrem em diferentes países, para garantir a eficácia e a segurança da vacina em diversas populações, de diferentes idades, etnias, formação e ambientes de moradia.

As vacinas podem levar décadas para passar por todas as três fases. O desenvolvimento da vacina contra a meningite conhecida como MenB levou cerca de 15 anos. "Quando oferecemos algo a uma população completa de crianças saudáveis, precisamos realmente ter muita, muita certeza de que é seguro", explica Bedford.

Em circunstâncias extraordinárias, as vacinas podem ser desenvolvidas e testadas mais rapidamente, sem sacrificar as verificações de segurança.

A primeira vacina contra a COVID-19, por exemplo, foi desenvolvida e licenciada para uso em pouco menos de um ano, por uma série de motivos.

Em primeiro lugar, os cientistas a desenvolveram com base em anos de pesquisas já realizadas sobre os coronavírus, o que ofereceu uma boa base para começar. A escala e a urgência da pandemia levaram à rápida liberação de fundos, evitando que os cientistas precisassem esperar anos pela aprovação dos pedidos de subsídios.

Os pesquisadores também afirmam que houve inúmeras pessoas dispostas a participar dos testes da vacina contra a COVID. Normalmente, é preciso tempo para encontrar pessoas dispostas e qualificadas para participar dos testes.

Por isso, em vez de esperar por anos entre cada fase de teste, os cientistas conseguiram cumprir com as mesmas verificações de segurança em um período muito menor.

O que acontece quando surgem receios em relação à segurança?

Bloomberg via Getty Images Julho de 2009: voluntária recebe vacina contra o H1N1 (gripe suína) durante um dos primeiros testes com seres humanos em Adelaide, na Austrália. Na época, os países corriam para desenvolver proteção contra o vírus durante a pandemia

Os participantes dos testes são cuidadosamente monitorados em busca de eventuais sintomas ou doenças após a aplicação da vacina, conhecidos como eventos adversos.

Os pesquisadores, então, investigam para determinar se os sintomas são causados pela vacina ou se não são relacionados.

Caso as descobertas indiquem que o sintoma, como boca seca ou irritação na pele, é causado pela vacina, ele é chamado de efeito colateral. E, dependendo da gravidade e do risco apresentado, o teste pode ser encerrado ou suspenso temporariamente, para que sejam realizadas novas investigações.

Em 2020, algumas vacinas contra a COVID-19, como a vacina australiana UQ/CSL, foram abandonadas depois que os participantes do teste apresentaram resultados falsos positivos para HIV.

Todos os eventos adversos relatados fazem parte das evidências examinadas pelos órgãos reguladores, ao decidir se uma vacina deve ser licenciada para uso público. Organismos como a OMS fornecem recomendações globais sobre as vacinas, mas cabe aos países individuais e seu órgãos reguladores decidir se ela deve ser oferecida à população local.

Monitoramento contínuo

O monitoramento de uma vacina não termina quando ela é aprovada para uso público. As pessoas que recebem a vacinação são orientadas a relatar eventuais efeitos adversos para o organismo regulador do seu país.

Nenhuma vacina é livre de riscos e os efeitos colaterais comuns podem incluir dores temporárias ou inchaço em volta do local da injeção, dores de cabeça, cansaço e febre baixa.

Podem ocorrer reações mais sérias, mas a OMS afirma que elas são extremamente raras. A questão é como estes riscos se comparam com os da própria doença, segundo Bedford.

Convulsões, por exemplo, são relacionadas como evento adverso raro, mas grave, relacionado à vacina contra o sarampo. Mas o risco é de uma a cada 3 mil doses, segundo a OMS.

Comparativamente, cerca de uma a cada 1 mil pessoas infectadas desenvolve encefalite primária, que causa complicações como convulsões, segundo estudos. "É muito menos provável que você tenha um transtorno permanente de convulsão após tomar a vacina do que após a infecção natural pelo sarampo", explica Bedford.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, questiona repetidamente a vacina tríplice viral e sugeriu que as vacinas administradas na infância podem estar relacionadas ao autismo.

Trump assinou uma ordem executiva de redução das vacinas na infância e recomendou a divisão das doses da tríplice viral, afirmando que os índices de autismo eram mais baixos quando as crianças recebiam menos vacinas. Mas diversos estudos não encontraram relação entre a vacina e o autismo.

Eles incluem um estudo abrangente da Organização Mundial da Saúde, realizado em dezembro de 2025, que analisou dados envolvendo dezenas de estudos e milhões de crianças em diversos países. A pesquisa "não encontrou relação causal entre a vacinação e [o autismo]".

Um estudo de 1998 despertou originalmente o receio sobre uma possível relação entre o autismo e a vacina tríplice viral, mas ele foi desacreditado e a publicação médica The Lancet se retratou em 2010.

Como identificar desinformação sobre vacinas

Getty Images Nem todas as afirmações sobre vacinas veiculadas na internet refletem a ciência com precisão. Procure a fonte original e verifique se há evidências em pesquisas respeitadas e analisadas por pares

1. Quem é o autor da afirmação?

Analise quem é a pessoa à sua frente, seja pessoalmente ou na internet.

Ela tem formação médica? O que faz com que ela seja qualificada para falar sobre vacinas?

Se for uma pessoa comum, ela menciona sua fonte ou de onde vem a sua informação?

2. Outras pessoas a apoiam?

Suas afirmações são repetidas em outros lugares — em outros estudos, por exemplo?

"Se você tiver especialistas de diferentes países, de diferentes instituições e diferentes formações, todos chegando à mesma conclusão, frequentemente será algo mais confiável do que qualquer fonte isolada", explica Kola-Palmer.

Você pode verificar as afirmações em fontes confiáveis, como a OMS, que reúne especialistas em saúde de todo o mundo e baseia sua orientação em evidências científicas.

3. Fale com um profissional de saúde

Especialistas alertam que eventuais preocupações relacionadas às vacinas podem ser melhor esclarecidas por profissionais de saúde de confiança, do que apenas nas redes sociais.

Mas a confiança é fundamental para definir como as pessoas tomam decisões sobre a vacinação, explica Kola-Palmer. "A questão talvez seja menos sobre se você confia na vacina, mas, basicamente, se você confia nas pessoas que estão dizendo que a vacina é segura", segundo ela.

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Uma forma de avaliar esta confiança é conhecer as evidências em si — como funcionam as vacinas e quais são as verificações de segurança necessárias para que elas sejam aprovadas.