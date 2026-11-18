Após mais de duas décadas, os Estados Unidos perderam o status de país livre do sarampo, em meio a dois anos de recordes nos números de casos e mortes.

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A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), um serviço especializado das Nações Unidas, concluiu que houve nos EUA transmissão ininterrupta da mesma linhagem do vírus do sarampo por mais de 12 meses.

O diretor da Opas, Jarbas Barbosa, anunciou que o México e a Bolívia também perderam seu status de erradicação do sarampo. Ele atribuiu o ressurgimento da doença no continente a "falhas de vacinação" persistentes.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês) afirmaram estar comprometidos com a "reobtenção do status de erradicação do sarampo", ampliando o acesso às vacinas.

Os Estados Unidos registraram 5,4 mil casos de sarampo apenas este ano, com 10 mortes relacionadas à doença. Este é o maior número já observado no país desde os anos 1990.

O sarampo (com suas erupções vermelhas características) costumava infectar milhões de crianças por ano antes da invenção da vacina.

O vírus é extremamente contagioso, pode ser fatal e alguns pacientes podem sofrer complicações de longo prazo, como encefalite e amnésia imune, que reinicia o sistema imunológico, limitando a capacidade do paciente de reagir a novas infecções.

Os Estados Unidos recomendam duas doses da vacina tríplice viral (que protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola) em crianças de um a seis anos de idade, o que oferece 97% de proteção contra a doença.

'Persistentes falhas de vacinação'

A Opas tomou a decisão de revogar o status de erradicação do sarampo nos Estados Unidos ao constatar que o vírus circulou de forma ininterrupta no país por mais de um ano.

"Estes números são um sério alerta para a nossa região", declarou Barbosa em entrevista coletiva, nesta terça-feira (17/11). "O sarampo está ressurgindo em todo o mundo, em meio a persistentes falhas de vacinação."

Ele destacou que o Canadá, que perdeu seu status de erradicação do sarampo no ano passado após vários grandes surtos, realizou progressos este ano para interromper o contágio.

O gerente-executivo de imunizações da Opas, Daniel Salas, afirmou que os Estados Unidos e outros países que perderam o status de erradicação precisarão apresentar planos de ações corretivas, descrevendo como eles tentarão aumentar os índices de vacinação.

O secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., tentou estabelecer diversas mudanças radicais das recomendações e políticas americanas de vacinação.

Cético em relação à vacina, ele lançou frequentemente dúvidas sobre a segurança da vacina tríplice viral, enquanto os índices de vacinação caíam nos Estados Unidos nos últimos anos.

Kennedy defendeu que o aumento dos casos de sarampo começou antes que ele assumisse o cargo e que países vizinhos também observaram maior número de infecções.

Em resposta ao anúncio desta terça-feira, os CDC afirmaram que o organismo e seus parceiros "estão comprometidos a interromper os surtos de sarampo, proteger os americanos e obter novamente o status de erradicação do sarampo".

"Juntos, incentivaremos a vacina tríplice viral, ampliaremos o acesso às vacinas e ajudaremos as comunidades a eliminar lacunas de proteção", declararam os CDC.

A diretora do organismo, Erica Schwartz, afirmou que a designação de país livre do sarampo não é o que protege os cidadãos americanos.

"O que protege é a vacinação", segundo ela. "Sabemos onde está ocorrendo a transmissão e investimos US$ 100 milhões [cerca de R$ 580 milhões] em departamentos de saúde estaduais e regionais para atingir estas comunidades."

O Reino Unido, a Espanha e a Áustria são algumas das nações europeias que perderam seus status de países livres do sarampo no início deste ano, ao lado de países como a Rússia, o Azerbaijão e o Uzbequistão.

O professor de medicina Nuwan Gunawardhana, do Centro Médico Irving da Universidade Colúmbia, nos Estados Unidos, declarou que a perda do status de erradicação pelos Estados Unidos é "um enorme passo atrás".

Os EUA foram o primeiro país a erradicar o sarampo no continente americano, graças às campanhas de vacinação, segundo o especialista em doenças infecciosas pediátricas William Moss, da Escola de Saúde Pública Bloomberg da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos.

Gunawardhana afirmou que foram necessários imensos esforços das autoridades de saúde pública e dos médicos para estabelecer a confiança dos pacientes e aumentar a adoção da vacina tríplice viral, levando a baixos números de infecções e mortes nos Estados Unidos por décadas.

Mas esta confiança vem diminuindo sistematicamente desde a pandemia de covid-19, quando, segundo o médico, os pacientes receberam desinformações sobre a segurança das vacinas e chegaram a perder ainda mais confiança nos sistemas de saúde pública.

Com isso, a taxa de vacinação tríplice viral caiu para 92,4% nos Estados Unidos. Este índice é inferior aos 95% necessários para fornecer imunidade de rebanho, o que limita a transmissão do sarampo e protege as pessoas que não conseguem se vacinar, incluindo os recém-nascidos.

Getty Images A taxa de aplicação da vacina tríplice viral nos Estados Unidos caiu para 92,4%, um índice inferior aos 95% que fornecem imunidade de rebanho, limitando a transmissão do sarampo

Um surto no Estado da Pensilvânia infectou mais de 1,4 mil pessoas (um número provavelmente subestimado), com sete vítimas fatais, segundo as autoridades estaduais.

O secretário de Saúde Robert F. Kennedy Jr. questionou autoridades da Pensilvânia sobre a forma de contagem das mortes por sarampo. Os CDC, no momento, se recusam a registrar algumas das mortes nos seus bancos de dados.

Em 2025, Kennedy demitiu todos os membros de um importante grupo de consultores sobre vacinação e os substituiu com pessoas nomeadas por ele próprio. Algumas delas são críticas em relação às vacinas.

O grupo recomendou diversas mudanças na vacinação, como o fim da exigência da vacina contra a hepatite B para todos os recém-nascidos. Mas um juiz federal cancelou suas recomendações.

O presidente americano, Donald Trump, também lançou dúvidas este ano sobre a segurança da vacina tríplice viral.

Trump assinou uma ordem executiva para dividir a dose em três imunizações separadas, para sarampo, caxumba e rubéola. Especialistas em saúde pública afirmam que esta mudança encarece a vacinação e poderá semear confusão sobre uma vacina já segura.

Os médicos e autoridades de saúde pública afirmam que as desinformações de Trump e Kennedy tiveram papel importante para a queda dos índices de vacinação.

"Está confundindo os pacientes. Está confundindo as famílias", segundo Gunawardhana. "Precisamos de uma mensagem clara que venha de cima."

As manobras do governo federal americano em relação às vacinas fizeram com que os Estados e as autoridades de saúde pública ocupassem o espaço, oferecendo suas próprias recomendações separadas para preservar medidas praticadas há décadas.

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