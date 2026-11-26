Primeira testemunha de defesa dos acusados da Chacina de Ribeirão das Neves prestou depoimento na tarde desta quinta-feira (26/11), quarto dia de julgamento do caso. Também foi ouvida mais uma testemunha de acusação. Ao todo, sete pessoas depuseram: seis de acusação e uma de defesa. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) prevê que o júri seja concluído em dez dias.

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A sessão começou por volta das 10h, com a continuidade do depoimento da testemunha de acusação. As declarações terminaram por volta das 11h30, quando a juíza responsável pelo caso determinou uma pausa para o almoço.

Por volta das 13h, após o intervalo, a primeira testemunha de defesa começou a depor. O TJMG não divulgou o conteúdo das declarações. Às 16h30, os depoimentos foram encerrados e a sessão desta quinta-feira chegou ao fim.

O TJMG informou que a intenção é manter os depoimentos entre 9h e 19h durante o julgamento.

Ataque durante a festa de aniversário

O crime aconteceu em 23 de maio de 2024, no bairro Areias de Baixo, em Ribeirão das Neves. Naquele dia, familiares e amigos estavam reunidos para comemorar os 9 anos de Heitor Felipe Moreira de Oliveira. Por volta das 19h, quando a festa chegava ao fim, dois homens armados invadiram o espaço e começaram a atirar contra os presentes.

O pai do menino foi atingido por diversos disparos e morreu no local. Heitor também foi baleado e não resistiu aos ferimentos. A terceira vítima fatal foi Layza Manuelly de Oliveira, de 11 anos, prima do aniversariante.

Heitor integrava as categorias de base dos clubes Atlético e América e sonhava em se tornar jogador profissional. A morte das duas crianças ampliou a repercussão do caso, que mobilizou a comunidade de Ribeirão das Neves e chamou a atenção pela violência do ataque durante uma comemoração familiar.

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Em julho de 2024, sete homens e uma mulher foram indiciados pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).