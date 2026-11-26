Uma estudante da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), unidade de Passos, no Sul de Minas, foi vítima de abuso sexual na noite de domingo (23/11), durante uma corrida solicitada pelo aplicativo 99. Segundo relato divulgado pelos movimentos estudantis e sociais da instituição, o motorista desviou o percurso para um loteamento abandonado nas proximidades da universidade e abusou sexualmente da passageira. O caso está sob investigação policial.

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A estudante retornava para casa depois de participar de uma palestra no Centro de Integração e Referência Estudantil (CIRE), localizado no Bloco 5 da unidade. A violência teria ocorrido durante o trajeto solicitado pela plataforma de transporte.

Em nota pública, os movimentos estudantis e sociais da UEMG manifestaram solidariedade à vítima e repudiaram o episódio. As entidades também cobraram agilidade na apuração do caso pelas autoridades policiais e a responsabilização do suspeito.

O comunicado chama a atenção para a segurança das mulheres nos deslocamentos de ida e volta das atividades acadêmicas. "É inaceitável que estudantes não tenham o direito básico de ir e vir em segurança ao deixarem a universidade", afirmam os movimentos.

As entidades também defenderam que as plataformas de transporte por aplicativo assumam responsabilidade efetiva pela segurança das passageiras, especialmente diante de situações de violência durante as viagens.

Orientações

Diante do ocorrido, os movimentos estudantis divulgaram recomendações de segurança para os alunos que utilizam serviços de transporte por aplicativo. Entre as orientações estão compartilhar o link da viagem em tempo real com amigos ou familiares, conferir a placa, o modelo do veículo e a fotografia do motorista antes de embarcar e acompanhar o percurso pelo GPS durante todo o deslocamento.

Outra recomendação é buscar ajuda imediatamente caso o condutor faça desvios injustificados da rota. Sempre que possível, os estudantes também são orientados a aguardar o transporte acompanhados por colegas, especialmente na saída dos blocos da universidade.

Ao final da manifestação, as entidades reforçaram que estão disponíveis para acolher estudantes que enfrentem situações de violência, dentro ou fora do ambiente universitário. A orientação é procurar os respectivos centros acadêmicos, o Diretório Acadêmico III de Novembro ou o Levante Popular da Juventude.

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"Estudante, você não está sozinha", destaca a manifestação, que defende o acolhimento das vítimas e a mobilização da comunidade acadêmica por justiça e mais segurança.