Quem percorre os 594 quilômetros da BR-040 entre Belo Horizonte e Cristalina (GO) deverá encontrar mudanças nos próximos anos. A concessão prevê ampliação de faixas, pistas marginais, passarelas, balanças de pesagem em movimento e espaços gratuitos de descanso para caminhoneiros.

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A Via Cristais, subsidiária da multinacional VINCI Highways, assumiu em março de 2025 a administração do trecho entre o Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, e a ligação com a BR-050, em Cristalina. A rodovia atravessa 18 municípios e integra o corredor entre o Sudeste, o Centro-Oeste e o Distrito Federal. O contrato tem duração de 30 anos, e as obras de ampliação estão concentradas nos primeiros sete anos da concessão.

Em um trecho por onde passam cerca de 17 mil veículos por dia, as primeiras mudanças começam a ganhar forma na região de Paraopeba, na Região Central de Minas.

Entre os quilômetros 425 e 435, está em implantação uma das duas balanças de pesagem em movimento previstas para a rodovia. Também está em construção um dos dois Pontos de Parada e Descanso (PPDs), que terão unidades em Paraopeba e Paracatu, no Noroeste do estado.

As balanças devem entrar em operação no primeiro trimestre de 2027. Já os espaços destinados aos caminhoneiros têm entrega prevista para março, em Paraopeba, e até o fim do primeiro semestre de 2027, em Paracatu.

Como funciona a tecnologia HS-WIM?

A tecnologia das balanças, conhecida pela sigla HS-WIM (High-Speed Weigh-In-Motion), permite identificar o peso dos veículos sem que eles precisem deixar a pista ou interromper a viagem.

O sistema utiliza sensores instalados no pavimento e um pórtico sobre a rodovia. Ao passar pelo trecho monitorado, o caminhão é pesado automaticamente, mesmo em movimento.

“Com esse sistema, conseguimos pesar os veículos enquanto eles trafegam pela rodovia, na velocidade em que estiverem. Não é necessário sair da pista nem parar para passar pela balança”, explica Rafael Hall, gerente de Engenharia da Via Cristais.

Serão duas estruturas, uma em cada sentido: na pista norte, em direção a Brasília, e na pista sul, no sentido Belo Horizonte. O sistema está localizado na altura do quilômetro 428,8, em Paraopeba, e a estrutura tem cerca de 150 metros de extensão.

Diferentemente das balanças convencionais, que exigem que o caminhão saia da rodovia e entre em uma área específica para a pesagem, o HS-WIM realiza a leitura durante o deslocamento. As informações são registradas no Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária e, quando há identificação de carga acima do limite permitido, encaminhadas aos órgãos competentes, responsáveis pela fiscalização e pelas eventuais notificações.

A concessionária não aplica multas. A tecnologia também busca reduzir os riscos provocados pelo excesso de carga, que pode comprometer os freios, dificultar a frenagem e aumentar a possibilidade de tombamentos, principalmente em curvas.

O controle também ajuda a preservar o pavimento, já que veículos com peso acima do permitido aceleram a degradação da estrutura e podem antecipar o surgimento de buracos e outros danos.

Como os caminhões não precisam desacelerar e acelerar novamente para passar pela balança, o sistema também contribui para a fluidez do trânsito e reduz emissões associadas a essas manobras.

Na pista norte, no sentido Brasília, o pavimento e a estrutura já estão prontos e aguardam a homologação do sistema. No sentido Belo Horizonte, os trabalhos avançam na preparação da base e na execução das camadas especiais do pavimento. Os sensores já foram instalados na pista, enquanto outros equipamentos ficam na parte superior do pórtico.

Espaços para descanso

Outra mudança prevista é a implantação de dois Pontos de Parada e Descanso para caminhoneiros. Um ficará em Paraopeba, no sentido sul, na altura do quilômetro 434. O outro será construído em Paracatu, no sentido norte, próximo ao trevo de Unaí, no quilômetro 51.

Os espaços serão gratuitos e funcionarão 24 horas por dia. A proposta é oferecer locais seguros para que os profissionais possam fazer refeições, tomar banho e descansar antes de seguir viagem. Um dos PPDs terá mais de 11 mil metros quadrados e capacidade para receber mais de 60 veículos pesados.

“São espaços destinados ao descanso dos caminhoneiros. Eles poderão estacionar, utilizar as instalações para ir ao banheiro, tomar banho, preparar ou esquentar uma refeição e descansar durante a viagem”, afirma Hall.

A estrutura contará com banheiros, vestiários masculinos e femininos, instalações adaptadas para pessoas com deficiência (PCD) e área de alimentação com micro-ondas, pias e mesas. Também haverá ambiente interno de descanso, com poltronas e sofás.

Na parte externa, estão previstos espaços para lavagem de roupas e calçados, Wi-Fi, tomadas para recarga de equipamentos e carregadores destinados a caminhões frigoríficos. Rampas e pisos táteis também serão instalados para garantir acessibilidade.

A segurança será reforçada com cercamento, iluminação, câmeras de monitoramento e controle de acesso. Os espaços serão destinados ao descanso durante a viagem, e não à manutenção dos veículos ou à permanência definitiva dos motoristas.

Mais faixas e mudanças nos acessos

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o eixo principal deverá ganhar capacidade. Entre o Anel Rodoviário e a entrada de Ribeirão das Neves, serão quatro faixas por sentido. De lá até o fim do trecho concedido, três.

O projeto prevê ainda 61 quilômetros de pistas marginais em áreas urbanizadas, para separar o tráfego local do fluxo de longa distância. Com isso, motoristas que precisam acessar bairros e estabelecimentos comerciais poderão utilizar as marginais, sem disputar espaço no eixo principal com veículos pesados e de longa distância.

As vias também poderão ser usadas por ônibus para facilitar o acesso aos pontos de parada.

Em Cristalina, Goiás, serão duplicados 9,9 quilômetros. Já nos trechos de pista simples, entre a divisa com Goiás, no quilômetro zero, e o quilômetro 424, em Minas Gerais, estão previstos 174 quilômetros de faixas adicionais. Outros 168 quilômetros serão implantados no trecho de pista dupla entre o Anel Rodoviário e Curvelo.

As faixas devem facilitar as ultrapassagens, sobretudo em subidas, onde caminhões perdem velocidade e podem utilizar a terceira faixa para liberar a passagem dos veículos leves.

O pacote inclui ainda a regularização de 226 acessos, a implantação ou reforma de 28 retornos e a construção de 21 rotatórias alongadas e outras 21 estruturas de conexão, como passagens superiores e inferiores e viadutos.

Para pedestres, estão previstas 43 passarelas. Também serão construídas ou recuperadas 65 pontes e viadutos, além de passagens subterrâneas para a travessia de animais nos trechos rurais.

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As obras de ampliação começam em 2027, pelo Anel Rodoviário, com o primeiro segmento até a região do Ceasa. O conjunto de intervenções será executado ao longo dos primeiros sete anos da concessão.