Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

A escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou críticas de parlamentares tanto da esquerda quanto da direita nessa quinta-feira (26/11). Os deputados federais Sâmia Bomfim, Glauber Braga e Fernanda Melchionna, do Psol, se somaram ao deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) nos questionamentos à indicação do presidente do conselho de administração do Bradesco.

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Enquanto os parlamentares do Psol criticaram a perspectiva de manutenção da atual política fiscal e os possíveis impactos sobre os investimentos sociais, Nikolas ironizou a posição de setores da esquerda que passaram a defender a escolha de um representante do mercado financeiro para comandar a equipe econômica.

Em publicação no X (antigo Twitter), Sâmia Bomfim avaliou que a indicação de Trabuco sinaliza a continuidade de uma política econômica voltada à contenção de gastos públicos. “A indicação do presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, ao Ministério da Fazenda é um péssimo sinal de que a orientação fiscalista vem para ficar no governo Lula. Hoje vivemos uma situação em que ou se opta por aplicar o arcabouço fiscal ou se escolhe investir em áreas sociais. E só investindo em áreas sociais o governo pode dar certo, como a luta no segundo turno demonstrou”, criticou.

A indicação do presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, ao Ministério da Fazenda é um péssimo sinal de que a orientação fiscalista vem pra ficar no governo Lula. Hoje vivemos uma situação em que ou se opta por aplicar o arcabouço fiscal ou se escolhe investir em áreas sociais. E só investindo em áreas sociais o governo pode dar certo, como a luta no segundo turno demonstrou. — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) November 27, 2026

Glauber Braga, por sua vez, classificou a escolha como uma ruptura com a mobilização política construída durante o segundo turno das eleições presidenciais. “Um banqueiro? É isso que eu chamo de virar as costas para tudo que foi feito no segundo turno. É um atraso pedagógico de décadas”, disparou.

O parlamentar também fez referência às divergências em torno do ajuste fiscal do governo e classificou a indicação como um “estelionato eleitoral”. “Não disse antes, mas digo neste momento: se confirmar o Bradesco no comando da economia, é estelionato eleitoral mesmo! Essa ação de Lula fortalece a extrema direita e não vamos nos calar!”, acrescentou.

Um banqueiro? É isso que eu chamo de virar as costas pra tudo que foi feito no 2º turno. É um atraso pedagógico de décadas. Pra aqueles que tentaram nos calar na votação do arrocho fiscal, fiquem a vontade pra me atacar agora. Não disse antes mas digo nesse momento: se confirmar o Bradesco no comando da economia é estelionato eleitoral mesmo! Essa ação de Lula fortalece a extrema-direita e não vamos nos calar! — Glauber Braga (@Glauber_Braga) November 26, 2026

Fernanda Melchionna também questionou os rumos da política econômica sob o comando de Trabuco e associou a escolha à manutenção dos juros elevados e das restrições impostas pelo arcabouço fiscal. “Trabuco no Ministério da Fazenda é como colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Ter um banqueiro do Bradesco à frente da política econômica significa apostar na manutenção dos juros elevados, da Bolsa Banqueiro e das amarras do arcabouço fiscal. É justamente essa agenda econômica que alimenta as desigualdades e fortalece a extrema direita”, argumentou.

Trabuco no Ministério da Fazenda é como colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Ter um banqueiro do Bradesco à frente da política econômica significa apostar na manutenção dos juros elevados, da Bolsa Banqueiro e das amarras do arcabouço fiscal. É justamente essa agenda econômica que alimenta as desigualdades e fortalece a extrema direita. Não é à toa que a Febraban, a Faria Lima e a mídia corporativa estão em festa. — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) November 27, 2026

Nikolas ironiza esquerda

O deputado federal Nikolas Ferreira publicou uma série de manifestações nas redes sociais após o anúncio de Trabuco. O parlamentar mineiro explorou as contradições que, na sua avaliação, existem entre o discurso de setores da esquerda contra os bancos e a defesa da indicação do executivo. “Lula botando esquerdista para defender banqueiro. Me traga a urna!”, escreveu.

Em outra publicação, o deputado ironizou a relação entre os apoiadores do presidente e o governo. “Urgente, está proibido criticar bancos e banqueiros, esquerda. Vocês são tropa do Lula: façam silêncio e obedeçam.”

Nikolas também avaliou que a escolha representa um afastamento do presidente em relação à esquerda. “Um banqueiro? Lula deu as costas para a esquerda pesadamente”, afirmou.



Na manhã desta sexta-feira (27/11), entretanto, o parlamentar adotou um tom mais moderado e desejou sucesso a Trabuco à frente do Ministério da Fazenda. “Desejo sinceramente sucesso a Trabuco à frente da Fazenda. Minha torcida é para que o Brasil dê certo, independentemente de quem governe”, declarou.

O deputado avaliou que a escolha do executivo representa um reconhecimento, por parte de Lula, da necessidade de conter os gastos públicos. Nikolas também destacou os desafios que o futuro ministro enfrentará na condução da política fiscal. “Aceitar essa missão diante do cenário fiscal que se apresenta é um ato de coragem que poucos teriam. Alguns chamariam até de loucura… e não estariam errados”, acrescentou.



Desejo sinceramente sucesso a Trabuco à frente da Fazenda. Minha torcida é para que o Brasil dê certo, independentemente de quem governe. Sua indicação, a meu ver, é um reconhecimento de Lula da necessidade de conter os gastos excessivos de seu próprio governo. Aceitar essa missão diante do cenário fiscal que se apresenta é um ato de coragem que poucos teriam. Alguns chamariam até de loucura… e não estariam errados. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) November 27, 2026

Quem é Luiz Carlos Trabuco

Aos 75 anos, Luiz Carlos Trabuco Cappi acumula 57 anos de atuação no Bradesco, instituição que presidiu entre 2009 e 2018 e da qual atualmente é presidente do conselho de administração.

O banqueiro Luiz Carlos Trabuco, futuro ministro da Fazenda, terá o desafio de agradar tanto à Faria Lima quanto ao PT Edilson Rodrigues/Agência Senado

De origem humilde, o executivo é filho de uma empregada doméstica e de um motorista de caminhão. Começou a trabalhar aos 12 anos, como auxiliar de tecelão, e ingressou no Bradesco em 1969, como escriturário. Ao longo da carreira, ocupou cargos de direção e comandou áreas de previdência e seguros antes de assumir a presidência do banco.

Apesar da trajetória no mercado financeiro, Trabuco é formado em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), com pós-graduação em sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (Fespsp).

Admirador do educador Paulo Freire, o executivo já defendeu a criação de uma Lei de Responsabilidade Social, nos moldes de uma política permanente de Estado voltada ao combate à fome e à pobreza.

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Esta não é a primeira vez que Trabuco é convidado a assumir o Ministério da Fazenda. Em outubro de 2024, Lula revelou publicamente que o executivo havia recusado um convite para comandar a pasta durante o segundo governo Dilma Rousseff.