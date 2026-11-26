O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho de administração do Bradesco, para assumir o Ministério da Fazenda no quarto mandato do petista, que teria aceitado o convite, segundo fontes ouvidas pelo Correio. Nem Trabuco, nem o governo se manifestaram oficialmente sobre o possível novo cargo. O banqueiro havia pedido um tempo para avaliar a proposta e deve apresentar uma resposta definitiva até segunda-feira (30/11).

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Trabuco também esteve em Brasília nesta quinta-feira (26/11), quando era esperado para um novo encontro com Lula.

Nesta quinta-feira (26/11), a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, também estiveram no Palácio da Alvorada.

A relação entre Lula e Trabuco vem desde o primeiro mandato do presidente. O executivo também integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, conhecido como Conselhão.

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Com mais de cinco décadas de atuação no setor financeiro, Trabuco construiu sua carreira no Bradesco. Ele começou no banco como escriturário, em 1969, ocupou diferentes cargos de liderança e foi presidente-executivo da instituição entre 2009 e 2018. Atualmente, preside o conselho de administração.