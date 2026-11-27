Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O ator José de Abreu elogiou a escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em vídeo publicado nas redes sociais, nessa quinta-feira (26/11), o artista classificou a indicação como uma “jogada de mestre” do petista e destacou a trajetória profissional e a visão do executivo sobre a responsabilidade social do governo.

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“Trabuco é bancário que ascendeu, começou como escriturário com 17 anos, foi crescendo dentro do banco até chegar à presidência. É acionista minoritário, ganhando dinheiro, claro, com bonificações e tal”, declarou o ator.

José de Abreu também ressaltou a formação acadêmica do futuro ministro e sua relação de longa data com o presidente. “Eu acho que é uma jogada de mestre do doutor Lula. Trabuco tem ideias muito boas a respeito da responsabilidade social do governo”, acrescentou.

Na avaliação do artista, Lula terá maior liberdade para conduzir seu quarto mandato por não disputar uma nova eleição presidencial. O ator também projetou que o desempenho do governo será determinante para a permanência do PT no Palácio do Planalto.

“Eu acho que o Lula começou com o pé direito no quarto governo. Ele não vai ser mais presidente, ele vai fazer agora o que ele quer. E ele vai fazer um governo tão bom que o próximo presidente vai ser do PT, vai ser quem ele quiser eleger”, sustentou.

Ao recordar a eleição da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), José de Abreu também relembrou as críticas de setores da direita à capacidade de Lula de transferir votos para seus aliados.

“Naquele tempo, uma certa direita, que sabe comer com talheres, [dizia] que o Lula estava botando seus postes. E a gente falava: de poste em poste, Lula vai iluminar o Brasil. É o que vai acontecer. Na próxima eleição, o Lula vai eleger quem ele quiser”, afirmou.

Quem é Luiz Carlos Trabuco

Aos 75 anos, Luiz Carlos Trabuco Cappi acumula 57 anos de atuação no Bradesco, instituição que presidiu entre 2009 e 2018 e da qual atualmente é presidente do conselho de administração.

De origem humilde, o executivo é filho de uma empregada doméstica e de um motorista de caminhão. Começou a trabalhar aos 12 anos, como auxiliar de tecelão, e ingressou no Bradesco em 1969, como escriturário. Ao longo da carreira, ocupou cargos de direção e comandou áreas de previdência e seguros antes de assumir a presidência do banco.

Apesar da trajetória no mercado financeiro, Trabuco é formado em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), com pós-graduação em sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (Fespsp).

Admirador do educador Paulo Freire, o executivo já defendeu a criação de uma Lei de Responsabilidade Social, nos moldes de uma política permanente de Estado voltada ao combate à fome e à pobreza.

Esta não é a primeira vez que Trabuco é convidado a assumir o Ministério da Fazenda. Em outubro de 2024, Lula revelou publicamente que o executivo havia recusado um convite para comandar a pasta durante o segundo governo Dilma Rousseff.



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