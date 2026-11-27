Luiz Carlos Trabuco Cappi foi uma esfinge quando se tratou de dizer se trocaria o Conselho de Administração do Bradesco pelo Ministério da Fazenda. Suas ideias, entretanto, estavam à vista de quem lê os artigos que escreve regularmente para O Estado de S. Paulo. Deles se pode extrair uma orientação bastante previsível para a economia. O banqueiro defende disciplina fiscal, considera o custo do dinheiro um obstáculo ao crescimento e vê na educação uma condição para elevar a produtividade. São pontos de convergência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e razões para desconfiar da duração de sua lua de mel com a Faria Lima.

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Na primeira conversa, fora da agenda oficial, Lula gostou especialmente do que ouviu sobre os juros. Na avaliação de Trabuco, estão acima do necessário e comprometem decisões de investimento que o país precisa destravar. Depois, o presidente pediu ao ex-ministro Fernando Haddad que conversasse com o banqueiro, para convidá-lo; Trabuco voltou a Brasília nesta quinta-feira para um encontro no Alvorada e aceitou o convite. Até o anúncio oficial no começo da noite, sua indicação era um segredo de Polichinelo (Pulcinella), personagem burlesco da comédia italiana.

A entrega da Fazenda a Trabuco sinaliza que o presidente está disposto a dar mais peso à austeridade fiscal no quarto mandato. A perplexidade de parte do PT com o convite teve como contrapartida a euforia dos operadores financeiros. Perto do meio-dia, a Bolsa subia 3,81% e o dólar recuava 1,45%, para R$ 5,73. No fechamento, a taxa do contrato de juros para janeiro de 2035 havia caído de 15,08% para 14,80%. A prévia da inflação de novembro, de 0,22%, abaixo do esperado, também favoreceu o movimento.

A reação do mercado é uma aposta de que Lula dará a Trabuco autoridade para mexer nas contas públicas. O preço dos ativos mudou em horas. A negociação sobre quem vai pagar a conta do ajuste levará meses. Em artigo publicado em outubro, Trabuco resumiu sua visão numa frase: “Sem disciplina fiscal, não há ambição que se sustente”. Ao escrever, em novembro, sobre a janela de oportunidade aberta pelo capital político acumulado na eleição, o banqueiro aventou o que se pode fazer com o mandato que sai das urnas. Em outro texto, sobre a Previdência, valorizou o gradualismo e a discussão transparente de mudanças com efeitos duradouros. Será um ministro disposto a cobrar consistência das contas e a negociar o ritmo das reformas.

A convergência com Lula passa pelo propósito de baixar os juros para ampliar o investimento e aliviar o crédito de quem produz e de quem consome. Para Trabuco, o custo do capital é parte do problema de competitividade do país. Sua atuação social também oferece uma pista sobre as prioridades que levaria ao governo. Ele dirige a Fundação Bradesco, que oferece educação gratuita a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

Fogo cruzado

Sua experiência de vida ajuda a entender por que um banqueiro pode defender rigor nas contas e, ao mesmo tempo, atribuir à educação um papel central na estratégia de crescimento. Filho de um motorista e de uma empregada doméstica, começou a trabalhar como menor aprendiz numa fábrica de tecidos aos 14 anos e entrou no Bradesco aos 17 anos, como escriturário. É formado em filosofia pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em psicologia social na Escola de Sociologia e Política de São Paulo e fez toda a carreira no banco.

O fogo amigo da ala mais à esquerda do PT era previsível. Mas alguns dirigentes chegaram a mobilizar empresários para persuadir Trabuco a aceitar a missão. Uma revisão de despesas obrigatórias mobilizará ministros, bancadas e setores da base. Se Lula delegar à Fazenda o anúncio das medidas e deixar o ministro sozinho para defendê-las, a experiência de Joaquim Levy no segundo governo Dilma voltará à memória.

Também é previsível que a lua de mel com a Faria Lima não dure para sempre. O mercado comemora a perspectiva de contenção das despesas, mas a afinidade com Trabuco será posta à prova quando se discutir a composição do ajuste. Se ele der prioridade à educação, preservar políticas de inclusão e buscar parte da economia na revisão de benefícios tributários, encontrará resistência entre setores que hoje celebram a sondagem. E se insistir em que os juros reais impõem um custo excessivo ao investimento, voltará a uma divergência que a euforia com seu nome deixou em segundo plano.

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A maior dificuldade de Trabuco será sustentar essa combinação quando as cobranças vierem dos dois lados. O PT quererá saber quais compromissos de campanha cabem no Orçamento. A Faria Lima cobrará resultados fiscais no ritmo que já começou a embutir nos preços. Lula terá de decidir quais despesas proteger, quais privilégios enfrentar e quanto do seu capital político empregará para aprovar as medidas. As ideias do banqueiro estão publicadas. É preciso saber quanto delas Lula está disposto a bancar.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.