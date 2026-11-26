(Com Agência Brasil) — O senador Flávio Bolsonaro (PL), que foi derrotado por Lula (PT) nas últimas eleições à Presidência da República, usou a rede social X para ironizar a indicação do banqueiro Luiz Carlos Trabuco para o comando do Ministério da Fazenda no próximo mandato. "E o Lula virou 'Faria Limer'", postou o parlamentar.

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E o lula virou “Faria Limer”! Além de abusar dos poderes econômico e político em plena campanha, este estelionato eleitoral foi o maior da história! https://t.co/iV1Sz1FvmX — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) November 26, 2026







Flávio Bolsonaro faz a publicação do Texas, onde está vivendo desde o último mês de outubro. Após o resultado das eleições presidenciais, ele fugiu com a esposa, Fernanda Bolsonaro, e as duas filhas, para os Estados Unidos, em um jatinho particular.

A informação que Trabuco, de 75 anos, aceitou o convite de Lula para comandar o Ministério da Fazenda a partir do ano que vem foi divulgada pelo Palácio do Planalto nesta quinta-feira (26/11), por meio de nota. A confirmação ocorreu durante uma reunião entre os dois no Palácio da Alvorada. O atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, também estiveram no encontro.

Atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Trabuco é um dos nomes mais próximos de Lula no mercado financeiro. A escolha ocorreu em meio às discussões sobre responsabilidade fiscal, juros e os rumos da política econômica do próximo governo.

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A chegada do banqueiro ao comando da Fazenda é vista com expectativa pelo mercado financeiro. Nesta quinta-feira, após a confirmação do nome de Trabuco para o cargo, o Ibovespa subiu 6,07%. Já o dólar comercial recuou para R$ 5,744, com queda de 1,25%.