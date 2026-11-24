Após os deputados aprovarem o projeto de lei complementar (PLP) com propostas de ajuste fiscal, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu que o governo envie ainda este ano novas medidas para melhorar as contas públicas.

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“Não estou aqui defendendo que prejudiquemos os mais pobres ou que o presidente abra mão daquilo que é, para ele, um pilar de sustentação da sua trajetória política, mas que tenhamos condições de ter um ambiente econômico mais saudável”, defendeu Motta ainda em plenário.

Para ele, esse cenário abre caminho para uma queda na taxa de juros e controle do dólar, além de dar condições orçamentárias para que o governo cumpra as promessas de campanha eleitoral.

Ao sair do plenário, o presidente da Casa também reforçou o ponto em coletiva com a imprensa. Ele destacou que há disposição do Congresso Nacional em votar novas medidas e aprofundar a política de ajuste fiscal, com propostas mais “fortes” e “firmes”.

“Nós defendemos e acreditamos que outras medidas possam chegar — quem sabe ainda neste ano de 2026 — para que, com este Congresso que está apto a votar, possamos seguir avançando nessa política de ajuste fiscal de forma mais contundente”, afirmou.

A declaração de Motta reforça a disposição de partidos do Centrão para novas medidas de ajuste fiscal. Durante a votação na Câmara, o líder da Maioria, deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), repetiu diversas vezes que o PLP era “um primeiro passo”.

“Sabemos que até o final do ano é importante que o governo apresente também uma nova agenda fiscal que dialogue com os próximos 4 anos; que a gente possa buscar o equilíbrio das contas públicas, preservando as nossas conquistas sociais”, disse ele durante a votação da matéria.

Centrão garante vitória

O PLP foi aprovado pela Câmara com 353 votos a favor e 128 contra. Juntas, os principais partidos do Centrão garantiram cerca de 178 votos, já de olho nos ministérios do Lula 4. Na avaliação do presidente Motta, o bloco de partidos de centro foi “o grande fiel” da votação.

Para ele, o Centrão é essencial para que o novo mandato do presidente Lula tenha governabilidade e consiga aprovar suas pautas prioritárias diante de um Congresso Nacional majoritariamente de direita.

“Esses partidos de centro são ainda mais necessários para que o presidente tenha aqui uma base fiel. (...) Por isso, eu acho muito natural que o governo inicie essa conversa de composição com os partidos de centro tratando inclusive de ocupação de ministérios”, disse.

A votação ocorreu em meio às negociações pelos espaços na Esplanada e em outros cargos do governo. O União Brasil, por exemplo, teve 44 votos favoráveis dos 50 deputados da sigla. O Republicanos contou com 36 votos favoráveis dos 42 parlamentares.

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“O presidente Lula — tendo sabedoria e sabendo dialogar e conversar com cada partido — pode muito bem os acomodar na Esplanada e com isso podemos iniciar o próximo ano na próxima legislatura com o ambiente de base mais sólida para aprovar tudo aquilo que é necessário”, avaliou Motta.