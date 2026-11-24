O governo do presidente Lula decidiu retirar definitivamente o embaixador Julio Bitelli do posto em Buenos Aires. A determinação ocorreu após declarações do ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, no último fim de semana, questionando a legitimidade do resultado das eleições presidenciais no Brasil. As informações são da colunista do Uol, Janaína Figueiredo.

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Em entrevista a um jornalista local, Quirno afirmou que situações ocorridas durante o processo eleitoral brasileiro teriam colocado em dúvida todo o cenário, sem apresentar provas ou detalhar episódios. Para Lula, questionar o resultado da votação significa ultrapassar uma linha vermelha inadmissível.

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Ausência de convite para a posse

Fontes oficiais confirmaram que o presidente argentino, Javier Milei, não receberá convite para a quarta posse presidencial de Lula, marcada para 5 de janeiro. Uma fonte oficial definiu a medida como uma reação inédita a agressões inéditas da Argentina a um governo e a um presidente brasileiros.

A lista de convidados argentinos está em preparação cuidadosa e poderá incluir nomes diversos:

líderes da oposição;

a senadora, ex-ministra de Milei e ex-candidata presidencial Patricia Bullrich, que cogita disputar a Presidência em 2027;

o ex-presidente Maurício Macri, que parabenizou Lula pela vitória.

Em 10 de dezembro de 2023, Lula havia sido convidado para a posse de Milei e enviou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O ex-presidente Jair Bolsonaro compareceu à solenidade em Buenos Aires, e a equipe de Lula considerou melhor enviar o chanceler para evitar momentos de tensão na capital vizinha.

Distanciamento diplomático

O embaixador Julio Bitelli já havia sido chamado anteriormente para consultas após um ataque pessoal de Milei a Lula, a quem chamou de "o prisioneiro" na convenção nacional do PL que oficializou a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

O governo Lula esperava um gesto de boa vontade argentino para avaliar uma eventual volta do embaixador. A diplomacia já previa não enviar Bitelli ou novo representante antes das eleições presidenciais argentinas de outubro de 2027. Com a declaração de Quirno, definiu-se a saída definitiva do diplomata do posto.

A orientação do Planalto ao Itamaraty não representa ruptura das relações diplomáticas, mas configura um gesto contundente. O objetivo é deixar evidente que as ações da Casa Rosada trazem custos diretos para o relacionamento entre os dois países.

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Lula e Milei devem se encontrar na próxima semana na cúpula de presidentes do Mercosul, em Montevidéu, em um cenário tenso que reflete o pior momento da história da relação bilateral.