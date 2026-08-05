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Buenos Aires diz que Brasil pediu saída do embaixador argentino

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Repórter
05/08/2026 00:49

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O governo argentino informou que o Brasil solicitou nesta terça-feira o retorno do embaixador argentino para Buenos Aires, em meio à crise diplomática provocada por declarações do presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva.

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O Executivo brasileiro também comunicou sua decisão de reduzir "o nível de representação diplomática bilateral ao de Encarregados de Negócios", publicou a chancelaria argentina no X.

A escalada de tensão sem precedentes entre os dois países ocorre em um contexto de ofensas repetidas dirigidas pelo ultraliberal Javier Milei a Lula, que levaram à convocação do embaixador brasileiro na Argentina para consultas na semana passada.

Segundo o comunicado divulgado pela chancelaria argentina, o embaixador Guillermo Raimondi foi convocado na tarde desta terça-feira pelo ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, que lhe comunicou a decisão do governo de reduzir o nível de representação diplomática bilateral e de solicitar o seu retorno para a Argentina.

O governo argentino "toma nota da decisão adotada unilateralmente" pelo Brasil e "lamenta sua decisão de continuar se isolando do restante da região por razões puramente ideológicas", acrescenta a nota da chancelaria argentina, que ressaltou: "Nunca respondemos a uma divergência política com uma medida institucional."

A tensão entre os dois países aumenta dois dias após novos ataques de Milei contra Lula. Em entrevista a um canal de TV no último domingo, o presidente argentino chamou o colega brasileiro de "ladrão" e "corrupto", após comentários semelhantes desencadearem o início de uma crise diplomática na semana anterior.

No fim de julho, Milei chamou Lula de "presidiário" e "ladrão", durante um evento político em apoio à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

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nb/cr/lb/lb

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