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TENSÃO

Milei volta a criticar Brasil por suposta 'campanha anti-Argentina'

Novas declarações do presidente argentino neste domingo (26/7) ampliam a tensão. Relembre os principais episódios da relação bilateral

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Nathallie Lopes - Correio Braziliense - Correio Braziliense
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Nathallie Lopes - Correio Braziliense - Correio Braziliense
Repórter
26/07/2026 23:38

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Lula e MIlei
Lula e MIlei vivem tensão após comentários hostis do presidente argentino crédito: AFP

O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a criticar o Brasil neste domingo (26/7), ao acusar, sem apresentar provas, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) financiaria uma suposta "campanha anti-argentina". As declarações ocorrem um dia após o ultraliberal chamar Lula de "presidiário" durante a convenção nacional do PL, em São Paulo, e aprofundar a crise diplomática entre os dois países.

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Segundo informações da AFP, durante uma entrevista à rádio argentina Mitre, Milei afirmou que os governos do México e o Partido Democrata dos Estados Unidos também teriam financiado a suposta campanha contra a Argentina. O presidente ainda criticou a decisão da Justiça brasileira que negou seu pedido para visitar o “amigo”, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe de Estado. 

Em resposta às declarações feitas por Milei no sábado (25/7), o Ministério das Relações Exteriores (MRE) chamou para consultas o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli, em uma das maiores crises diplomáticas recentes entre os dois países

A relação entre Lula e Milei é marcada por embates públicos desde antes da posse do presidente argentino, em dezembro de 2023. Diferenças ideológicas, trocas de acusações e gestos diplomáticos incomuns fizeram com que a relação entre os dois governos se tornasse mais tensa. 

Da posse à nova crise: relembre os principais embates

Novembro de 2023 — Críticas durante a campanha

Desde quando era candidato à Presidência da Argentina, Milei já se mostrava contra o petista. Durante a campanha, chamou Lula de “comunista” e “corrupto” e afirmou que não manteria relações com governos socialistas. Mesmo assim, após a vitória do argentino, Lula reconheceu o resultado das eleições e desejou sucesso ao novo governo.

Dezembro de 2023 — Lula não vai à posse

Lula decidiu não comparecer à cerimônia de posse de Milei em Buenos Aires. O Brasil foi representado pelo então chanceler Mauro Vieira. O gesto foi interpretado como um sinal do distanciamento entre os dois presidentes. 

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Julho de 2024 — Lula cobra pedidos de desculpas

Durante entrevista a agências internacionais, Lula afirmou que Milei deveria pedir desculpas pelas ofensas feitas durante a campanha eleitoral. Segundo o presidente brasileiro, enquanto isso não ocorresse, a relação entre os dois permaneceria "complicada". Milei respondeu mantendo o tom crítico e descartando qualquer retratação. 

2024 e 2025 — Encontros protocolares e troca de farpas 

Apesar das divergências, Lula e Milei participaram de reuniões do Mercosul, em Buenos Aires, e de outros fóruns internacionais. Em julho de 2025, durante a cúpula do bloco, Milei transferiu a presidência rotativa do Mercosul para Lula. O encontro ocorreu em clima protocolar, sem demonstrações de aproximação, e foi marcado por novas divergências sobre integração regional, comércio e democracia. 

Julho de 2026 — Nova crise diplomática

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A tensão atingiu um novo patamar após Milei participar da convenção nacional do PL. Na ocasião, Milei também ofendeu o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, chamando-o de "lixo careca" e Lula de ladrão. Agora é aguardar para ver quais são os próximos passos dessa crise bilateral. 

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