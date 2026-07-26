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Governo Lula convoca embaixador na Argentina após ataque de Milei a Moraes

Convocação do embaixador brasileiro marca resposta do Planalto a críticas do presidente argentino ao ministro do STF Alexandre de Moraes

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GUILHERME PIMENTA
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GUILHERME PIMENTA
Repórter
26/07/2026 15:40

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A ultradireita consolidada na América Latina: o cenário para além de Milei em 2026
Presidente argentino Javier Milei chamou o ministro do Supremo Alexandre de Moraes de "lixo careca" durante discurso na convenção do PL que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência crédito: Luis ROBAYO / AFP

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo Lula convocou o embaixador do Brasil na Argentina após o ataque do presidente Javier Milei ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), no último sábado (25/7), em São Paulo.

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A decisão foi revelada pelo UOL e confirmada pela Folha. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores disse que a decisão foi tomada na madrugada deste domingo (26/7). O embaixador Júlio Bitelli chegará ao Brasil nesta segunda-feira (27/7).

 

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A convocação de um embaixador é um dos principais instrumentos diplomáticos de demonstração de descontentamento entre países. Ao chamar seu representante de volta para consultas, um governo sinaliza que considera a relação bilateral em um momento de tensão e avalia os próximos passos de sua política externa.

Ontem, o presidente argentino chamou Moraes de "lixo careca" por não ter autorizado que ele visitasse o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso em Brasília por tentativa de golpe de Estado. A declaração fez parte de um longo discurso de Milei na convenção do PL que homologou a candidatura de Flávio Bolsonaro.

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A medida não implica, necessariamente, rompimento de relações diplomáticas, mas funciona como um gesto político de forte peso simbólico, frequentemente adotado em resposta a crises, declarações consideradas ofensivas ou decisões do outro país.

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