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Rússia pediu 30 mil soldados adicionais à Coreia do Norte, diz Zelensky

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/07/2026 22:03

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O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou, neste sábado (25), que a Rússia pediu à Coreia do Norte 30.000 soldados adicionais para apoiar sua guerra contra a Ucrânia.

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"A Rússia quer receber 30.000 soldados adicionais da Coreia do Norte. Desde junho, há preparativos em andamento na região russa de Voronej para recebê-los", escreveu Zelensky no X. 

A região de Voronej faz fronteira com a Ucrânia. "A Coreia do Norte também se prepara para transferir para a Rússia lançadores adicionais de mísseis balísticos", acrescentou Zelensky, que advertiu para as implicações deste deslocamento para a comunidade internacional. 

"Não se trata apenas de uma ameaça para a Ucrânia. A Rússia ajuda a Coreia do Norte a aprender a fazer a guerra, a melhorar suas armas e a adquirir uma verdadeira experiência de combate em seu uso. Tudo isso constitui uma ameaça para todas as pessoas na Ásia que estão ao alcance dos mísseis norte-coreanos", afirmou Zelensky. 

O líder ucraniano abordou o tema pouco depois da visita a Moscou da ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son Hui. 

"A parte norte-coreana expressou seu apoio inabalável ao conjunto das políticas internas e externas da Federação Russa destinadas a eliminar a causa profunda do conflito ucraniano e a defender sua soberania nacional, sua integridade territorial e a justiça internacional", publicou durante a visita a agência oficial de notícias norte-coreana KCNA. 

A Coreia do Norte e a Rússia reforçaram sua cooperação desde o início da guerra na Ucrânia, em 2022. Pyongyang enviou milhares de soldados para a região russa de Kursk para ajudar a repelir uma contraofensiva ucraniana entre 2024 e 2025, além de fornecer armas e munições a Moscou. 

Autoridades sul-coreanas estimam que cerca de 2.000 soldados norte-coreanos tenham morrido no campo de batalha.

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roc/tmt/mas/cjc/mvv

Tópicos relacionados:

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