O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, defendeu a implementação da escala 5x2 em substituição ao modelo 6x1. Durante entrevista concedida ao "CanalGov" nesta terça-feira (24/11), ele declarou que nenhum estabelecimento vai encerrar as atividades em consequência de conquistas trabalhistas.

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De acordo com Marinho, o comércio não precisa funcionar diariamente e os estabelecimentos podem fechar um dia por semana sem prejuízos e que “ninguém vai morrer” por causa disto. A pasta projeta que a redução da jornada estimulará contratações e integrará pessoas afastadas do mercado, como mulheres e egressos do sistema prisional.

“Nunca vimos fechar uma empresa por essa razão [conquistas trabalhistas]. Fecha por incompetência, porque o produto findou sua vida, por brigas de sucessão, mas por conquistas dos trabalhadores nunca vi uma empresa fechar”, afirmou.

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O ministro citou a rotatividade como um fator significativo para a categoria celetista, adiantando que os dados do Caged de dezembro devem apresentar saldo negativo em decorrência de efeitos sazonais.

Regras especiais e acordos coletivos

O Ministério do Trabalho pretende publicar portarias até a próxima semana para regulamentar categorias com jornadas especiais. As regras estão em análise com trabalhadores e sindicatos patronais.

Determinados setores não sofrerão alterações, como marítimos e trabalhadores embarcados da Petrobras. Outras áreas necessitarão de ajustes, a exemplo de operadores de telemarketing e motoristas de transporte de carga do porto de Santos até o Chile.

Marinho recomenda que os acordos coletivos sejam concluídos até 16 de dezembro, momento em que as novas regras entram em vigor. Esse tipo de negociação permite que patrões e empregados façam a gestão das folgas. Caso o acordo coletivo não ocorra, valerá o texto da Emenda à Constituição: duas folgas semanais, cumpridas aos sábados e domingos.

Pejotização e ajuste fiscal

Sobre a pejotização, tema previsto para ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal no próximo ano, Marinho defendeu que o assunto permaneça na Justiça do Trabalho. Ele elogiou o posicionamento do ministro Gilmar Mendes, relator do processo na corte.

Para o ministro, a contratação de terceirizados como microempreendedor individual configura fraude à legislação trabalhista. Ele considerou o modelo inaceitável em diversas situações, mencionando prefeituras que contratam garis como pessoa jurídica.

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A respeito do Projeto de Lei Complementar 299/2026, aprovado na segunda-feira, 23, pela Câmara dos Deputados, Marinho declarou que o ajuste fiscal não deve causar preocupação e mantém as políticas públicas operando. Segundo o ministro, a iniciativa preserva o equilíbrio das contas e o controle da inflação, enquanto criticou a especulação financeira no mercado.