O governo federal publicou na última quinta-feira (19/11) o decreto que regulamenta a Emenda Constitucional nº 141/2026. A medida institui a escala 5x2 no mercado de trabalho e estabelece regras para a redução da jornada sem corte nos salários.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo o ministro Luiz Marinho, a transição para a jornada menor ocorrerá de forma gradual. Em 16 de dezembro de 2026, o limite semanal passa de 44 para 42 horas, assegurando dois dias de repouso remunerado. Posteriormente, em 16 de dezembro de 2027, o teto alcançará 40 horas semanais.

Leia Mais

O decreto fixa novos divisores para calcular a hora de trabalho conforme a redução do expediente. A jornada de 44 horas utiliza o divisor 220. Com a carga de 42 horas, o cálculo adota 210, chegando a 200 quando a carga semanal for de 40 horas.

Na prática, quem recebe salário de R$ 3 mil mantém o valor nominal total. O valor de referência da hora trabalhada sobe de R$ 13,64 para R$ 14,29 em dezembro de 2026, passando para R$ 15 em dezembro de 2027.

A nova regra alcança 31,8 milhões de contratos formais de 44 horas semanais e 14,8 milhões de profissionais organizados na escala 6x1. Outros 21,7 milhões de trabalhadores que já atuam em escala 5x2, mas cumprem 44 horas, também terão a jornada encurtada. Empregados que exercem até 40 horas divididas em seis dias ganham direito a dois dias de descanso.

O documento assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva concede ao Ministério do Trabalho e Emprego competência para definir normas complementares sobre repouso semanal e regimes especiais.

Portarias e negociação coletiva

Durante o ato de assinatura, o presidente declarou que a implementação exigirá negociação: “Terão muitas críticas, é importante que o movimento sindical esteja preparado para negociar, para fazer valer a lei.”

A negociação coletiva permanece autorizada para definir normas de categorias profissionais específicas, desde que respeite os limites da Constituição. O Ministério do Trabalho e Emprego prevê a publicação de uma portaria ainda nesta segunda-feira (23/11) com orientações adicionais para regimes especiais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A equipe do ministério realizou reuniões com entidades dos setores produtivos para esclarecer a aplicação das diretrizes. A pasta seguirá com a publicação de atos específicos para dialogar com trabalhadores e empresas sobre as novas normas de serviço.