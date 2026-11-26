O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, para assumir o Ministério da Fazenda. A sondagem ocorreu durante reunião fora da agenda oficial no Palácio do Alvorada. Aliados relatam que o executivo ainda não deu uma resposta, mas apontam que a indicação depende apenas da vontade dele.

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Perfil e trajetória no setor bancário

Aos 75 anos, Trabuco nasceu em Marília, mesma cidade onde o Bradesco surgiu. O executivo começou a trabalhar na adolescência. Filho de mãe doméstica e pai caminhoneiro, conforme relatou em entrevista à revista "Forbes Brasil", ingressou na instituição financeira em 1969 como escriturário, aos 17 anos.

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Trabuco formou-se em Filosofia pela atual Unesp e concluiu pós-graduação em Sociopsicologia na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ele assumiu a diretoria de marketing em 1984 e presidiu a Bradesco Seguros nos anos 2000. Tornou-se presidente executivo do banco em 2009, liderando a aquisição do HSBC no Brasil, e alcançou o comando do Conselho de Administração em 2017.

Atualmente, o banqueiro integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, e assumiu a presidência do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo na última segunda-feira, 23 de novembro.

Reação do mercado financeiro

A aproximação gerou reflexos imediatos nos ativos financeiros na quarta-feira seguinte à reunião. Os indicadores econômicos registraram os seguintes desempenhos:

O dólar caiu 1,6%, cotado a R$ 5,81.

O Ibovespa subiu 1,58%, atingindo 166.685 pontos.

As taxas dos juros futuros apresentaram recuo.

Ao jornal “O Globo”, José Alfaix, economista da Rio Bravo Investimentos, destacou a relevância dessa interlocução: "Trabuco é um dos poucos banqueiros com diálogo aberto com o presidente. Se Lula o ouve, é sinal de que, de alguma forma, há uma interlocução com as preocupações do mercado financeiro". Rodrigo Sgavioli, sócio e diretor de Alocação da XP, afirmou que os investidores ainda aguardam a oficialização dos integrantes e o pacote fiscal completo.

Histórico de convites ministeriais

O convite atual repete uma investida anterior. No fim de 2014, Lula indicou o banqueiro à então presidente Dilma Rousseff. Naquela oportunidade, Trabuco recusou a ida para Brasília devido a compromissos assumidos com Lázaro Brandão para assumir a presidência do conselho, contexto que levou à escolha de Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda.

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Durante a última campanha eleitoral, Trabuco também manteve contatos com o candidato derrotado Flávio Bolsonaro, com quem jantou e a quem recebeu na sede do banco, antes de participar de um encontro com Lula e outros empresários no Alvorada.