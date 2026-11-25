O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, na segunda-feira (23/11), no Palácio da Alvorada. O encontro ocorreu fora da agenda oficial. Aliados próximos apontam o executivo, que também lidera o Movimento Brasil Competitivo, como o nome preferido para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato petista.

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A indicação busca emitir uma sinalização ao mercado financeiro diante de oscilações recentes. O encontro foi revelado pelo "Metrópoles" e confirmado pelo "GLOBO". A publicação mostrou no domingo que Trabuco era cogitado por Lula para liderar a equipe econômica caso a escolha priorizasse um nome ouvido pelo mercado.

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Articulação fiscal e conjuntura econômica

Lula indica nos bastidores a intenção de avançar em medidas fiscais por meio de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC). As discussões contam com a condução do atual ministro Dario Durigan, que também é cotado para permanecer no cargo.

O cenário econômico registra variações desde a reeleição de Lula em 25 de outubro: o dólar subiu mais de 17% e o Ibovespa recuou quase 20%.

Histórico no governo Dilma

Lula tentou nomear Trabuco ministro da Fazenda no começo do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. No fim de 2014, o petista o indicou para a sucessora em meio à desconfiança do mercado com a situação fiscal do país.

Dilma convidou Trabuco, na época presidente executivo do banco, mas o banqueiro recusou o convite com a alegação de que assumiria a presidência do conselho de administração, mudança confirmada em 2017. Diante da recusa, a presidente escolheu Joaquim Levy, outro executivo do Bradesco no período. Bombardeado pelo PT ao tentar implantar cortes de gastos, Levy permaneceu menos de um ano no cargo.

Interlocução política e bastidores recentes

Trabuco mantém boa relação com Lula desde o primeiro mandato do presidente e atua como interlocutor do governo no mercado financeiro. Atualmente, integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, grupo formado por empresários, sindicalistas e membros de movimentos sociais para dialogar com a gestão federal.

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No entorno de Lula, ainda há dúvida sobre a disposição do banqueiro para assumir o ministério. Durante a campanha eleitoral deste ano, Trabuco participou de um jantar oferecido por Marcelo Kayath, ex-presidente do Credit Suisse no Brasil, ao candidato Flávio Bolsonaro (PL). O executivo também recebeu o parlamentar na sede do banco em São Paulo. Dias depois, o presidente do conselho do Bradesco compareceu a um jantar com Lula e outros 15 empresários no Alvorada.