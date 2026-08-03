Falta explicar: a percepção do mercado sobre as propostas econômicas de Lula

As propostas econômicas para um eventual quarto mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva têm sido divulgadas a conta gotas, sem grande detalhamento técnico e não agradaram a especialistas em finanças públicas e agentes de mercado ouvidos pelo PlatôBR ao longo da última semana.

Os ruídos sobre o tema têm sido frequentes, diante da ausência de um porta-voz definido pelo petista para tratar dos temas econômicos, muito embora o ministro Dario Durigan esteja, cada vez mais, na linha de frente das discussões relacionadas à estratégia de campanha petista.

Até o momento, as sinalizações apontam para o aumento de impostos como a tributação de títulos isentos como LCAs e LCI , para uma tímida mudança no arcabouço fiscal com vistas a reduzir de 2,5% para 1,5% o limite de aumento real das despesas e, ainda, para uma proposta de controle de capital feita por Sergio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras e um dos coordenadores do plano de governo, que acabou desautorizado pelo presidente do PT, Edinho Silva.

A tributação de títulos isentos foi defendida, mais uma vez, pelo secretário do Tesouro Nacional, Daniel Leal, em entrevista ao Valor Econômico. Essa proposta chegou a ser incluída no pacote de medidas aprovada em 2025, mas depois foi rejeitada pelo Congresso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No caso das mudanças no arcabouço fiscal, não há clareza total sobre as medidas. Uma das razões é a falta de declarações oficiais da campanha, do PT e mesmo do governo e do próprio presidente Lula sobre o assunto. O que já foi divulgado até agora, mesmo que informalmente, tem preocupado analistas, diante da ausência de um plano concreto que possa reduzir o déficit público e mudar a trajetória de crescimento da dívida pública.