BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - As medidas econômicas que o governo está discutindo são cortes de emendas parlamentares, gastos tributários, privilégios e supersalários do funcionalismo público, informou ao jornal "Folha de S.Paulo" o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.

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Gastos tributários são incentivos e benefícios do governo a setores e grupos de pessoas específicos. Em vez de arrecadar e depois gastar diretamente no Orçamento, o governo abre mão de parte da receita.

"O que tinha para se conter na despesa de gastos sociais já foi feito no PLP, que foi sancionado", afirma Boulos, citando o projeto de lei aprovado pelo Congresso batizado de plano Moretti - o nome desse pacote é uma referência ao ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.

Boulos disse que esse ponto é "inegociável". "O presidente Lula expressou essa posição. Ele tem dito para todos [da equipe]".

A fala foi uma resposta à reportagem publicada pela "Folha" informando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai avaliar uma segunda proposta da área econômica de ajuste fiscal: uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) para conter os gastos obrigatórios a partir de 2027.

O presidente sinalizou a auxiliares que está disposto a debater o assunto, mas o texto ainda não está pronto.





Informações de que Lula já teria dado aval à PEC mobilizaram o mercado financeiro na terça-feira (24/11), contribuindo para a queda do dólar e dos juros futuros. Na véspera, a moeda americana havia ultrapassado a barreira de R$ 6.

Segundo Boulos, o presidente tem o compromisso de não mexer nos pisos constitucionais da saúde e educação, que são gastos obrigatórios.

"Qualquer medida em relação às contas será de enfrentamento às emendas parlamentares, aos gastos tributários injustificados e a privilégios, a exemplo dos supersalários", disse ele. "Isso eu te digo firme".

Boulos não escondeu o desconforto com as afirmações sobre um suposto aval do presidente para uma PEC com medidas de contenção dos gastos obrigatórios. "Gastos obrigatórios são os pisos constitucionais e Previdência", disse ele, ao ser questionado sobre quais despesas obrigatórias estava se referindo.

O ministro afirmou desconhecer proposta do ministro da Fazenda, Dario Durigan, da PEC. "Até onde eu sei, ela nem chegou ao presidente."

Boulos disse que não há uma definição no governo se as medidas de corte de emendas, renúncias e outros privilégios serão apresentadas por meio de uma PEC, projeto de lei complementar ou um projeto de lei simples.

"Primeiro você discute qual a matéria que você vai entrar. Só depois você discute qual é o instrumento legislativo mais adequado para expressar essa matéria", acrescentou.

Instado a fazer uma avaliação das contas públicas, o ministro disse que não cabe a ele, como ministro da área política, falar. "Mas o projeto que tinha que ser enviado em relação a gastos já foi aprovado e sancionado, né?".

Boulos destacou ainda que o presidente Lula tem uma agenda aprovada nas urnas por 64 milhões de brasileiros, que é de manutenção dos direitos sociais, da valorização real do salário mínimo atrelada à aposentadoria e ao BPC (Benefício de Prestação Continuada), sem desvinculação.

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"É uma agenda de investimento em saúde, educação. A LDO [Lei de Diretrizes Orçamentárias] e o Orçamento previsto do ano que vem trazem aumentos reais no investimento em saúde e educação. E essa foi a agenda que ganhou nas urnas", ponderou.