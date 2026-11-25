Novo pacote de Lula vai mirar emendas, gastos tributários e supersalários
Enquanto Fazenda articula PEC para conter despesas obrigatórias, ministro da Secretaria-Geral afirma desconhecer proposta e defende agenda das urnas
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BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - As medidas econômicas que o governo está discutindo são cortes de emendas parlamentares, gastos tributários, privilégios e supersalários do funcionalismo público, informou ao jornal "Folha de S.Paulo" o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.
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Gastos tributários são incentivos e benefícios do governo a setores e grupos de pessoas específicos. Em vez de arrecadar e depois gastar diretamente no Orçamento, o governo abre mão de parte da receita.
"O que tinha para se conter na despesa de gastos sociais já foi feito no PLP, que foi sancionado", afirma Boulos, citando o projeto de lei aprovado pelo Congresso batizado de plano Moretti - o nome desse pacote é uma referência ao ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.
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Boulos disse que esse ponto é "inegociável". "O presidente Lula expressou essa posição. Ele tem dito para todos [da equipe]".
A fala foi uma resposta à reportagem publicada pela "Folha" informando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai avaliar uma segunda proposta da área econômica de ajuste fiscal: uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) para conter os gastos obrigatórios a partir de 2027.
O presidente sinalizou a auxiliares que está disposto a debater o assunto, mas o texto ainda não está pronto.
Informações de que Lula já teria dado aval à PEC mobilizaram o mercado financeiro na terça-feira (24/11), contribuindo para a queda do dólar e dos juros futuros. Na véspera, a moeda americana havia ultrapassado a barreira de R$ 6.
Segundo Boulos, o presidente tem o compromisso de não mexer nos pisos constitucionais da saúde e educação, que são gastos obrigatórios.
"Qualquer medida em relação às contas será de enfrentamento às emendas parlamentares, aos gastos tributários injustificados e a privilégios, a exemplo dos supersalários", disse ele. "Isso eu te digo firme".
Boulos não escondeu o desconforto com as afirmações sobre um suposto aval do presidente para uma PEC com medidas de contenção dos gastos obrigatórios. "Gastos obrigatórios são os pisos constitucionais e Previdência", disse ele, ao ser questionado sobre quais despesas obrigatórias estava se referindo.
O ministro afirmou desconhecer proposta do ministro da Fazenda, Dario Durigan, da PEC. "Até onde eu sei, ela nem chegou ao presidente."
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Boulos disse que não há uma definição no governo se as medidas de corte de emendas, renúncias e outros privilégios serão apresentadas por meio de uma PEC, projeto de lei complementar ou um projeto de lei simples.
"Primeiro você discute qual a matéria que você vai entrar. Só depois você discute qual é o instrumento legislativo mais adequado para expressar essa matéria", acrescentou.
Instado a fazer uma avaliação das contas públicas, o ministro disse que não cabe a ele, como ministro da área política, falar. "Mas o projeto que tinha que ser enviado em relação a gastos já foi aprovado e sancionado, né?".
Boulos destacou ainda que o presidente Lula tem uma agenda aprovada nas urnas por 64 milhões de brasileiros, que é de manutenção dos direitos sociais, da valorização real do salário mínimo atrelada à aposentadoria e ao BPC (Benefício de Prestação Continuada), sem desvinculação.
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"É uma agenda de investimento em saúde, educação. A LDO [Lei de Diretrizes Orçamentárias] e o Orçamento previsto do ano que vem trazem aumentos reais no investimento em saúde e educação. E essa foi a agenda que ganhou nas urnas", ponderou.