A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, tem atuado para defender a permanência de mulheres em postos estratégicos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O movimento inclui o apoio público e de bastidores à continuidade das ministras Margareth Menezes, da Cultura, e Fernanda Machiaveli, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. É o que revela a colunista Tatiana Farah, do Uol.

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Apoio no Desenvolvimento Agrário

Durante agenda internacional em Roma, em conferência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) voltada às mulheres agricultoras, Janja reforçou a sustentação a Fernanda Machiaveli, que assumiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário após a saída de Paulo Teixeira.

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Na ocasião, a primeira-dama manifestou proximidade e empenho pela manutenção da gestora na pasta: "Pode contar em mim, pode ter em mim uma companheira pra gente conseguir fazer isso acontecer, amiga", declarou.

Sustentação na Cultura

A atuação de Janja também se estende à pasta da Cultura, liderada por Margareth Menezes desde janeiro de 2023. A ministra mantém relação próxima com a primeira-dama, que costuma atuar como defensora das políticas públicas e da representatividade feminina no setor.

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A permanência de Margareth Menezes contaria ainda com o respaldo do próprio presidente Lula, que já sinalizou a interlocutores a disposição de manter a ministra no comando da área cultural do governo federal.