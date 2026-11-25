Lula suspeita que foi 'grampeado' por carcereiro da PF na prisão
Diálogos detalhados com críticas a ministros do STF geram desconfiança no petista. PF apura se houve quebra de sigilo funcional
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O presidente Lula desconfia de ter sido gravado pelo carcereiro que o acompanhou diariamente durante os 580 dias de prisão na Superintendência Regional da PF no Paraná, entre abril de 2018 e novembro de 2019. Segundo a colunista Mônica Bergamo, do jornal “Folha de S.Paulo”, a suspeita surgiu após o lançamento do livro "Banho de Sol: os 580 dias de Lula na Prisão", publicado no começo do mês pelo agente Jorge Chastalo Filho.
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Na obra, o policial relata conversas sobre geopolítica, política nacional e Justiça. O texto também retrata a convivência do petista com a família e com Janja na prisão.
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Críticas a ministros do STF
Chastalo reproduz declarações de Lula sobre diferentes personalidades, gerando incômodo no presidente. Trechos do livro trazem críticas a integrantes do Supremo Tribunal Federal com quem o petista precisa conviver institucionalmente.
Os relatos mostram que Lula chamou Edson Fachin de "fdp" e afirmou que Cármen Lúcia se fazia de "falsa humilde" quando buscava indicação ao Supremo, passando a se comportar como uma pessoa "insegura, fazendo merda". O petista também chamou a magistrada de "desgraçada".
Em outro trecho, ele declarou que Luiz Fux ficava atrás dele como "cachorro pidão" para conseguir vaga no tribunal, o que ocorreu no governo de Dilma Rousseff.
Lula confirmou a interlocutores ter dito o que consta na publicação, mas duvida que o agente tenha apenas feito anotações após o término do expediente. Pessoas que visitavam o petista e tiveram diálogos reproduzidos também afirmam que as falas aparecem de forma literal. A desconfiança parte da avaliação de que a memória dificilmente registraria conversas com tanta precisão.
Investigação preliminar
A Polícia Federal abriu apuração preliminar para averiguar se Chastalo cometeu quebra de sigilo funcional ao divulgar dados obtidos pelo cargo. Diante de uma conclusão positiva, o agente pode responder a processo administrativo, com punições que vão desde repreensão até a expulsão da corporação.
A instituição verifica se os atos ultrapassaram o âmbito administrativo em direção à esfera criminal. O artigo 325 do Código Penal estipula detenção de seis meses a dois anos, ou multa, para quem "revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação".
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A editora WMF Martins Fontes comunicou que o autor não pode se manifestar porque a PF proibiu a concessão de entrevistas. A empresa afirmou não ter conhecimento de gravações e sustentou que Chastalo produziu a obra com base em anotações, conforme o relato presente na introdução.