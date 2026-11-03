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580 DIAS

Bastidores de Lula na prisão são revelados em novo livro de agente da PF

Obra escrita pelo policial Jorge Chastalo Filho relata momentos marcantes, conversas profundas e a convivência diária com o presidente em Curitiba

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
03/11/2026 16:10 - atualizado em 03/11/2026 17:40

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Bastidores de Lula na prisão são revelados em novo livro de agente da PF
Lula ao lado do agente federal Jorge Chastalo Filho, que lançou livro sobre o período de prisão do ex-presidente em Curitiba crédito: Editora WMF/Reprodução

O agente da Polícia Federal Jorge Chastalo Filho lança o livro "Banho de Sol: os 580 dias de Lula na prisão". A obra reúne registros detalhados sobre a rotina de Luiz Inácio Lula da Silva durante o período detido na Superintendência da corporação em Curitiba, entre abril de 2018 e novembro de 2019.

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Responsável por liderar a equipe da carceragem paranaense, Chastalo conviveu com o petista ao longo de um ano e sete meses. Interessado por temas políticos e culturais, o policial manteve centenas de horas de diálogo com o líder e iniciou um diário antes mesmo do ingresso do ex-presidente na cela.

 

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A convivência envolveu momentos de discordância, com pedidos negados pelo agente, até a saída do presidente pela porta da frente, sem tornozeleira eletrônica. O texto aborda visitas, refeições, leituras, reflexões democráticas e episódios de isolamento vivenciados no espaço.

Tensões no voo e chegada a Curitiba

Em trecho divulgado pelo portal "Uol", o autor descreve a complexidade da transferência aérea até o prédio policial. Durante os 15 minutos de voo no helicóptero Caçador 06, tripulantes de aeronaves vizinhas invadiram a frequência de rádio com manifestações agressivas contra o detido.

O comandante do helicóptero e a controladora de voo do aeroporto Bacacheri repreenderam prontamente as ofensas transmitidas pela fonia. O desembarque enfrentou dificuldades diante do grande volume de fogos de artifício disparados na região.

“No trajeto, tripulantes de outras aeronaves entraram na frequência do Caçador 06 com frases de ódio como: ‘Joga esse lixo pela janela!’ ou "Não o soltem nunca mais!", mas foram prontamente repreendidos pelo comandante da nossa aeronave: ‘Peço que respeitem o meu trabalho e se limitem a falar na fonia somente o essencial.’”

Ao pousar, três policiais conduziram Lula rapidamente para o gabinete da superintendência, evitando a exposição em áreas abertas. Três delegados responsáveis pela Polícia Federal no Paraná aguardavam o político no local.

Estrutura da obra e perfil do autor

Com 578 páginas, o livro conta com prefácio assinado pelo jornalista Juca Kfouri. A publicação chega às livrarias de todo o país em formato impresso e digital. Durante o período de custódia, o agente federal recebeu o apelido de "Rodrigo Hilbert da Federal".

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A sinopse apresenta as origens de Jorge Chastalo Filho: nascido em um sítio no interior paranaense, mudou-se de Cascavel para Curitiba aos 12 anos acompanhado da mãe, dona Laida. Na capital, formou-se em Direito e conquistou a aprovação no concurso federal, alcançando o posto de coordenador do Núcleo de Operações da PF paranaense.

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