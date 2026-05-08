A austeridade eleitoral de Lula: Embaixada em lugar de seis estrelas

O staff nessa viagem oficial do presidente Lula da Silva aos Estados Unidos está hospedado num hotel 4 estrelas de Washington D.C. São quase 60 pessoas, entre assessores e agentes da PF e GSI – o nosso Serviço Secreto – incluindo cinco ministros que foram com Lula, e seus assessores. Não sai barato, porém muito mais em conta se Lula optasse por se hospedar duas diárias em um dos dois melhores hotéis da capital. De olho na eleição vindoura, ciente de que pode ser alvo de “gastança”, o Barba decidiu avisar previamente à embaixadora Maria Luiza Viotti de que ela seria sua anfitriã na Embaixada, na 3006 Massachusetts Avenue – a apenas 10 minutos de carro da Casa Branca. Caso optasse pela suíte presidencial do Waldorf Astoria ou do Four Seasons de Washington D.C., o povo pagaria para Lula diárias entre R$ 37,1 mil e R$ 74,2 mil, respectivamente, segundo consultas realizadas pela reportagem.

Tá vivo, mas preso

No novelo digital desfiado dos celulares de Daniel Vorcaro, ao qual a Coluna teve acesso, aparece print de bronca num dos seus advogados mais caros. Em mensagem pelo whatsapp, reclama do defensor de lambança da banca num contrato milionário: “Olha a cagada que o pessoal que vc contratou é (sic) que tocava a ação em primeiro grau fez”. E segue: “Parabéns”, “Só vamos receber em 2025”. “Se estivermos vivos”.

Cerco a Ciro!

A Executiva do Progressistas está irritada com o senador Ciro Nogueira (PI), o manda-chuva do partido. Os dirigentes exigiram de Ciro ontem uma reunião de emergência e ele corre risco de ser afastado da presidência da legenda. O parlamentar foi um dos alvos da 5ª fase da Operação Compliance Zero, da PF, que investiga as tramoias do Banco Master com o BRB. Ele teria recebido R$ 500 mil de mesa de Vorcaro.

Disputa de modelo

Apesar da decisão do TSE que determinou eleição direta em Roraima, um grupo ligado ao governador interino, Soldado Sampaio, tem defendido nos bastidores a hipótese de eleição indireta, via Assembleia Legislativa. Aliados do governador afastado Edilson Damião (União) afirmam que não há base para essa leitura, já que seus direitos políticos seguem preservados e não há impedimento para sua participação no pleito.

Avanço no digital

A Brasilcap registrou lucro líquido de R$ 81,3 milhões no 1º trimestre de 2026, alta de 50,5% com o período de 2025. A companhia ainda registrou receita total de R$ 1,78 bilhão, ante R$ 1,65 bilhão nos primeiros 3 meses de 2025. “Os resultados do reforçam a consistência da nossa estratégia, com crescimento do lucro, avanço do digital e evolução do portfólio”, diz o presidente da companhia, Antonio Carlos Teixeira.

Seus dado$

Dados do Instituto Empresa apontam que as perdas anuais com fraudes de identidade no Brasil já somam R$ 2,7 bilhões, impactando inclusive grandes empresas como o BTG Pactual, que teve caso de vazamento de dados de contas internacionais. Neste cenário, o Instituto criou a plataforma (vazamentodedados.com). O site permite que consumidores e investidores façam notificação formal da exposição de dados pessoais e financeiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.