Assine
overlay
Início Política
#IMPEACHMENTRICARDONUNES

Câmara de SP livra Ricardo Nunes de impeachment por falta de ônibus no 2º turno

Comissão especial rejeita denúncia sobre circulação reduzida de ônibus na eleição; relatório aponta falta de provas e encerra caso na capital paulista

Publicidade
Carregando...
AC
Ana Clara Moyen*
AC
Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
03/11/2026 15:49 - atualizado em 03/11/2026 15:51

compartilhe

×
Câmara de SP livra Ricardo Nunes de impeachment por falta de ônibus no 2º turno
A comissão especial da Câmara Municipal de São Paulo, que arquivou o pedido de impeachment do prefeito Ricardo Nunes crédito: Reprodução/X @ErikakHilton

A Câmara Municipal de São Paulo arquivou nesta terça-feira (3/11) o pedido de impeachment contra o prefeito Ricardo Nunes (MDB). A solicitação acusava o chefe do Executivo de descumprir determinação da Justiça Eleitoral para disponibilizar 100% da frota de ônibus da capital no segundo turno da eleição presidencial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O parecer contrário à abertura do processo, elaborado pelo vereador Major Palumbo (PP), recebeu cinco votos favoráveis e dois contrários na comissão especial criada para analisar a denúncia. Com o resultado, o colegiado encerrou o procedimento sem encaminhá-lo para o plenário.

Leia Mais

Avaliação do relator

Os vereadores Amanda Paschoal, Celso Giannazi e Silvia da Bancada Feminista, todos do PSOL, protocolaram a representação. O grupo apontou infrações político-administrativas e crimes de responsabilidade sobre a oferta do transporte em 25 de outubro.

Segundo os autores, ocorreu descumprimento deliberado da ordem judicial que determinou a frota integral de dias úteis no domingo de segundo turno. Major Palumbo (PP), relator do caso, rebateu o argumento ao afirmar que a denúncia não encontra amparo para fundamentar a cassação.

O parecer registrou a ausência de elementos que comprovem redução proposital de veículos ou prejuízo ao acesso dos eleitores aos locais de votação. O relator citou que Nunes enviou carta para as concessionárias logo após a ordem judicial, orientando o cumprimento da exigência, e sustentou que "não houve 'retenção deliberada de frota'".

O vereador tratou também dos limites de atuação da comissão: "as supostas ilegalidades cometidas estão tendo sua apuração em foro próprio, a saber, a Justiça Eleitoral". Conforme o texto, a competência para julgar o episódio não pertence ao Legislativo paulistano.

Manifestações críticas

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) criticou, em suas redes sociais, a condução dos trabalhos no parlamento municipal: "Por decisão dos aliados de Ricardo Nunes, a leitura do pedido de impeachment do prefeito feito pela @AmandaaPaschoal foi retirada do Plenário, onde o povo paulistano pode participar, e está sendo feita assim, numa salinha reservada."

Usuários também subiram no X a hashtag #ImpeachmentRicardoNunes, que vem sendo utilizadas pelos internautas para demonstrar descontentamento com a situação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

Tópicos relacionados:

camara-municipal impeachment onibus ricardo-nunes sao-paulo segundo-turno

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay