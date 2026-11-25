O presidente Lula realizou consultas prévias com ao menos um magistrado do Supremo Tribunal Federal antes de se reunir com membros da Corte para tratar da indicação da vaga aberta no colegiado. O diálogo tratou de nomes femininos capacitados para ocupar a cadeira no tribunal.

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Durante a conversa, o chefe do Executivo revelou maior abertura diante das cobranças vindas de setores da sociedade e de sua base eleitoral. Esses grupos demandam uma ampliação da presença de mulheres na composição do Supremo Tribunal Federal.

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Segundo a colunista Bela Megale, do jornal “O Globo”, Lula ouviu três sugestões de nomes e não teria indicado preferência por nenhuma das magistradas citadas no encontro.

Juristas citadas na conversa

Segundo o relato apresentado pelo membro da Corte, três nomes fizeram parte da conversa sobre o preenchimento da vaga:

Edilene Lobo: primeira mulher negra a fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral, corte na qual atuou na condição de ministra substituta de 2023 a 2025. Possui formação acadêmica com doutorado em Direito pela PUC Minas, além de exercer a docência e a advocacia.

Daniela Teixeira: ministra do Superior Tribunal de Justiça, indicada ao posto por Lula no decorrer de 2023. A jurista tem título de mestre em Direito, atua na advocacia e exerceu a função de conselheira federal da OAB.

Regina Helena Costa: ministra do Superior Tribunal de Justiça, nomeada pela presidente Dilma Rousseff em 2013. Apresenta especialização na área de direito tributário e já exerceu o cargo de desembargadora federal.

O ministro do tribunal consultado pelo petista apontou Edilene Lobo como a melhor opção entre as juristas avaliadas.

Reunião posterior com parlamentares e ministros

Após esse diálogo preliminar, Lula conduziu uma reunião com quatro ministros do Supremo Tribunal Federal. O encontro contou com a presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.

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Nessa reunião com as lideranças, o presidente defendeu a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o tribunal. Mesmo com a defesa do nome de Messias, Lula solicitou aos participantes novas sugestões de nomes para a vaga, com a inclusão de opções femininas.