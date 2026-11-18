Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

A deputada federal e ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede-SP) manifestou apoio a uma campanha de organizações da sociedade civil que reivindica a indicação de uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal (STF).

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Em vídeo divulgado nessa terça-feira (17/11), a parlamentar defendeu a ampliação da representatividade feminina e racial no Judiciário, em meio às cobranças para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolha uma mulher para a vaga aberta na Corte.

A manifestação integra uma mobilização da iniciativa "Mulheres na Justiça", organizada pelas entidades Justa, Fórum Justiça e Themis. O movimento busca influenciar as próximas nomeações para os tribunais superiores e defende que a composição dessas instituições reflita melhor a diversidade da população brasileira. "Nós somos mais da metade da população brasileira e não nos sentimos representadas na quantidade que merecemos", afirmou Marina no vídeo divulgado pela campanha.

Além da deputada, participa da mobilização a advogada Vera Lucia Santana, ex-integrante do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As participantes também defendem que três vagas no Superior Tribunal de Justiça (STJ) sejam ocupadas por mulheres. "Juristas negras qualificadas não faltam. Falta vontade política", declarou Vera Lucia em trecho do material divulgado pela iniciativa.

A reivindicação ocorre em um cenário de baixa presença feminina no STF. Ao longo de sua história, o tribunal nunca teve uma ministra negra. Atualmente, Cármen Lúcia é a única mulher entre os integrantes da Corte.

A pressão sobre Lula ocorre após a rejeição, pelo Senado, da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga deixada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso. Em abril, Messias recebeu 34 votos favoráveis e 42 contrários, ficando sete votos abaixo dos 41 necessários para a aprovação.

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Além dessa cadeira, o calendário de aposentadorias compulsórias prevê outras três vagas nos próximos quatro anos. A primeira será aberta com a saída de Luiz Fux, em 2028, seguida pelas aposentadorias de Cármen Lúcia, em 2029, e Gilmar Mendes, em 2030.