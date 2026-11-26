SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ativos domésticos se valorizam fortemente nesta quinta-feira (26/11), em meio a especulações sobre a possibilidade de Luiz Trabuco, presidente do conselho de administração do Bradesco, assumir o Ministério da Fazenda. Investidores também demonstram maior apetite por ativos brasileiros diante da expectativa de novas medidas econômicas do governo Lula 4.

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Por volta das 10h30, a Bolsa avançava 3,15%, aos 171.941 pontos. Na máxima do dia, chegou a 172.429 pontos, em alta de 3,44%.

O desempenho do mercado acionário brasileiro acompanha a queda expressiva dos juros futuros. As taxas dos contratos de DI são utilizadas como referência para o custo de financiamento das empresas e influenciam a avaliação de ações. Quando recuam, tendem a favorecer a Bolsa, pois reduzem o custo de capital e tornam os investimentos em renda variável relativamente mais atrativos.

No mesmo horário, a taxa do DI para janeiro de 2028 caía 24 pontos-base, enquanto a de janeiro de 2035 recuava 17 pontos-base. No câmbio, o dólar recuava 1,21%, a R$ 5,747. Na mínima do dia, chegou a R$ 5,742.

Segundo apurado pela coluna Mônica Bergamo, o presidente Lula (PT) conversou com Luiz Trabuco sobre a possibilidade de ele integrar seu quarto governo. O banqueiro pediu tempo para conversar com pessoas do próprio banco e familiares, além de consultar outros empresários antes de decidir sobre o convite. Lula quer que ele comande o Ministério da Fazenda.

De acordo com interlocutores tanto do presidente quanto do banqueiro, os dois são amigos há tanto tempo que não caberia, na conversa, um convite oficial. A simples manifestação do desejo de Lula já foi rapidamente entendida por Trabuco como tal.

Empresários afirmam que o presidente do conselho de administração do Bradesco teria o papel de fazer a ponte entre Lula e o mercado financeiro, traduzindo as intenções do petista a banqueiros e ao setor produtivo, com quem tem amplo trânsito e credibilidade.

Desde a reeleição de Lula, o real é a moeda que mais se desvalorizou entre as 20 divisas mais negociadas do mundo, com recuo de 14,48% até a última quarta. O levantamento considera a lista do BIS (espécie de banco dos bancos centrais) das moedas com maior volume de negociações em operações financeiras.

A divisa brasileira lidera a lista de desvalorizações, seguida pelo dólar australiano (-5,80%) e pelo rand sul-africano (-5,51%), segundo dados da plataforma Investing.

Investidores também se animam com a chance de novas medidas fiscais. Na quarta-feira (25), em entrevista à Folha de S.Paulo, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, afirmou que o governo discute novas medidas econômicas. Entre as propostas estão cortes em emendas parlamentares, gastos tributários, privilégios e supersalários do funcionalismo público.

Na véspera (25/11), a moeda fechou em forte queda de 1,51%, cotada a R$ 5,818, em meio à repercussão de possíveis novos passos do governo Lula na área fiscal e das especulações sobre o comando da equipe econômica no próximo mandato. O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, fechou em forte alta de 1,58%, aos 166.684 pontos.

Segundo Luca Girardi, analista de investimentos da Nomad, o dólar inverteu o sinal após a abertura e ampliou a queda ao longo do dia, acompanhando o movimento externo e reagindo ao noticiário doméstico. "O movimento ganhou tração à tarde com o noticiário fiscal e sobre o comando da equipe econômica", diz o especialista.

Na B3, Girardi diz que o Ibovespa acompanhou a melhora do ambiente doméstico e avançou ao longo da tarde. "O recuo da curva de juros impulsiona bancos e ações cíclicas locais, com Vale e Petrobras também dando sustentação ao índice", diz. Na ponta oposta, a Embraer figurou entre as principais quedas, após os Estados Unidos proporem novas tarifas sobre produtos brasileiros, incluindo uma alíquota de 10% para aeronaves.

Também nesta quarta, o ministro Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento) afirmou que o governo discute um conjunto de novas medidas fiscais, mas evitou dar detalhes sobre eventuais alterações legais. Ele ressaltou que o debate seguirá a premissa estabelecida pelo presidente Lula de não afetar os gastos sociais.

"Temos um cardápio de temas preservando a premissa do presidente de não afetar gastos sociais", afirmou durante entrevista coletiva para comentar as novas projeções do Orçamento de 2026. "A premissa que o presidente nos deu é não afetar gastos sociais. [...] Sabemos fazer consolidação fiscal preservando os direitos da população."

No exterior, os investidores também acompanham a divulgação de indicadores econômicos dos Estados Unidos antes do feriado de Ação de Graças. A data pode antecipar ajustes de posições no mercado. O índice DXY, que mede o desempenho do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes, teve queda 0,11%.

Entre os indicadores aguardados pelos investidores estava o PCE, principal medida de inflação acompanhada pelo Fed (Federal Reserve, o banco central americano).

A inflação nos Estados Unidos voltou a subir em outubro. O índice de preços PCE avançou 0,3% no mês, após alta de 0,5% em setembro, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Escritório de Análise Econômica do Departamento de Comércio. O resultado veio em linha com a expectativa de economistas consultados pela Reuters.

Para Eduardo Gonçalves, gestor de portfólio da Aurum Wealth Management, os indicadores reforçam a necessidade de o Fed acompanhar com cautela a evolução da inflação. Segundo ele, a incerteza sobre os juros se soma à pressão sobre as empresas de tecnologia e contribui para um ambiente de maior aversão global ao risco.

O FedWatch, ferramenta do CME Group, estima que 97,2% dos agentes do mercado esperam que o Fed eleve os juros para o intervalo entre 4% e 4,25% na próxima reunião. Atualmente, a taxa está na faixa entre 3,75% e 4%.

A perspectiva de juros mais altos nos Estados Unidos pode favorecer o dólar, uma vez que aumenta a atratividade dos títulos do Tesouro americano, conhecidos como Treasuries. Com isso, investidores podem direcionar mais recursos para esses ativos, elevando a demanda pela moeda americana.

No cenário doméstico, durante esta manhã, o BC (Banco Central) vendeu US$ 2 bilhões em dois leilões de linha realizados simultaneamente. A operação consiste na venda de dólares com compromisso de recompra.

Ao realizar leilões desse tipo, o BC injeta liquidez no mercado à vista em momentos de pressão sobre o câmbio. Nesta quarta, a atuação ocorre no contexto das preocupações dos investidores com a política fiscal.

No mercado de juros futuros, os contratos operavam em queda. Por volta das 18h07, os vencimentos para janeiro de 2028 recuavam 0,17 ponto percentual, a 14,265%. Já os contratos para janeiro de 2035 tinham queda de 0,22 ponto percentual, a 15,000%.

O mercado também acompanha os desdobramentos da investigação comercial dos Estados Unidos sobre o Brasil.

O governo americano propôs nesta quarta a aplicação de novas tarifas sobre produtos importados do Brasil, incluindo uma alíquota de 10% sobre aeronaves prontas. Segundo Washington, o governo brasileiro não corrigiu o que os americanos classificam como "atos, políticas e práticas injustificáveis".

As ações da Embraer fecharam em queda de 4%, cotadas a R$ 103,20.

Um alto funcionário do governo dos EUA afirmou a jornalistas que o USTR (Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos) propôs modificar as tarifas de 25% impostas em julho a alguns produtos brasileiros. Segundo ele, os dois países ainda têm "diferenças substanciais", apesar de várias rodadas de negociação realizadas ao longo do último ano.

"Diante da falta de avanços, o USTR propõe modificar a medida comercial existente com base na Seção 301 para incentivar de forma mais eficaz o Brasil a retirar e alterar os atos, políticas e práticas em questão", afirmou o funcionário.

No exterior, as Bolsas de Wall Street fecharam sem direção única. O Dow Jones avançou 0,33%, o S&P 500 caiu 0,20% e o Nasdaq teve baixa de 0,62%.

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O mercado seguia pressionado pela liquidação de ações ligadas à inteligência artificial, enquanto investidores avaliavam as novas propostas de tarifas dos Estados Unidos e dados de inflação.