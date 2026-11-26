A possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) postergar para 2027 a indicação de um nome para ocupar a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF) é vista com ressalvas por senadores do Centrão e da base governista ouvidos pelo jornal Correio Braziliense.

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Nas contas que se fazem nos bastidores da Casa Alta, a nova composição do Senado tende a dificultar as pretensões do chefe do Executivo tanto para a Corte quanto para possíveis pautas "populistas".

“Tudo se tornará difícil se não for esse ano ainda”, resumiu um dos parlamentares consultados, sob reserva. Na avaliação do senador, o avanço da direita nas urnas deve impor novos obstáculos ao Planalto na construção de uma maioria para chancelar a escolha presidencial.

O diagnóstico esbarra, contudo, no desejo de Lula de insistir no nome do advogado-geral da União, Jorge Messias. A rejeição do AGU pelo Senado e o impedimento regimental para uma nova indicação na mesma legislatura colocam o petista diante de um impasse: abrir mão de Messias ou submetê-lo ao crivo de uma configuração parlamentar potencialmente mais hostil ao governo.

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A avaliação nos corredores do Congresso é de que, independentemente do nome escolhido, que passa por alguns, inclusive indicados pelo ministro Flávio Dino como Estela Aranha, do TSE, o custo político da indicação tende a aumentar a partir de fevereiro. A composição da Casa Alta e as articulações em torno da sucessão no comando do Senado são fatores que pesam nas costuras do Planalto.