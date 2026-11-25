BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, afirmou que a definição de recessão é "quase arbitrária" durante uma entrevista nesta quarta-feira (25), um dia após vir a público que a atividade econômica do país caiu pelo segundo trimestre consecutivo (o que caracteriza esse quadro).

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"Recessão é uma mera definição, quase arbitrária. Não tem a ver com a profundidade da questão. Por exemplo, nos Estados Unidos, (...) consideram três aspectos: a profundidade da queda, a duração e a diversidade de setores abrangidos. Isso é muito mais razoável", afirmou em uma entrevista à emissora A24.

Conforme o Indec (Instituto Nacional de Estatísticas e Censos), a atividade econômica cresceu apenas 1,1% em setembro -aumento insuficiente para compensar a queda de 2,4% em julho e a leve recuperação de 0,4% em agosto.

Como no segundo trimestre a economia argentina já havia registrado uma retração de 0,6%, os jornais amanheceram nesta quarta com a notícia de que o país havia entrado em recessão.

Caputo relativiza. "Quando analisarmos o nosso caso, a realidade é que, no segundo trimestre, em agosto e setembro, a economia já recuperou 1,5% -0,4% em agosto e 1,1% em setembro. O número de julho é o que, no jargão, se conhece como um outlier, um número fora do comum", continuou.

Essa cifra, segundo ele, se deve ao aumento do preço do gás, aos recordes de chuva em partes do país e até mesmo à Copa do Mundo.

"Estão olhando para o espelho retrovisor; são os números do passado", continuou ao apresentador. "Os números de agosto e setembro são positivos, (...) vamos ver outubro, novembro e dezembro. Setembro já deixa um bônus de 0,9. Mas o importante é que estamos discutindo crescimento. Até três ou quatro anos atrás, discutíamos que era preciso sair correndo."

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O ministro do presidente Javier Milei também falou sobre o aumento do risco-país da Argentina -o índice passou dos 1.100 pontos nesta terça com turbulências do mercado financeiro voltando a afetar Wall Street. "O risco-país sobe não porque Milei esteja no governo, mas pelo temor de que ele não esteja", afirmou Caputo.

As eleições presidenciais de outubro do ano que vem seguem imprevisíveis. Embora o ultraliberal lidere em parte das pesquisas de opinião, o cenário de um segundo turno aparece empatado.

Segundo um levantamento da Faculdade de Psicologia da UBA (Universidade de Buenos Aires) divulgado na semana passada, 32% da população acha que o atual presidente é o que tem mais chances de melhorar a Argentina, seguido de Axel Kicillof, governador da província de Buenos Aires e um dos nomes mais fortes da rachada esquerda para competir com Milei.

Se houvesse uma votação entre os dois, porém, eles empatariam com 42%, segundo a mesma pesquisa, enquanto 13% votariam em branco ou não iriam votar e 3% não saberiam quem escolher. A faculdade falou com 2.098 pessoas, e a margem de erro de 2,1 pontos percentuais.

"O que mais me agrada no presidente Milei, e o que mais valorizo nele, é essa convicção de não mudar o rumo", afirmou Caputo na entrevista desta terça. "Isso prova o quão difícil é fazer isso. Logo na primeira oportunidade, todo mundo já começa a falar em 'plan platita' -e foi justamente isso que levou a Argentina ao desastre que vivemos ao longo de todas estas décadas", continuou, em referência a medidas como aumento de gasto público e emissão de moeda.

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Milei assumiu o país sob o mote de que "não há dinheiro" e, em seu discurso de posse, em 2023, disse que tomaria "duras decisões", mas que não havia alternativa "ao ajuste e ao choque". "Naturalmente, isso impactará de modo negativo o nível de atividade, emprego, salário real e quantidade de pobres", afirmou na época.