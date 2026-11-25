O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho (Republicanos), reuniu-se com o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, nesta quarta-feira (25/11). O diálogo teve como objetivo estreitar laços com o país e avançar nas negociações para atrair uma fábrica da montadora BYD ao estado.

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O encontro contou com a presença do deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG) e do irmão de Cleitinho, o deputado federal eleito Gleidson Azevedo (Republicanos). Segundo o portal Brasil 247, durante a reunião, Cleitinho declarou o interesse em consolidar a parceria com os chineses. “Aqui é mais para a gente estreitar essa parceria de Minas Gerais com a China. A gente quer ser 100% parceiro de vocês. Queremos estender um tapete vermelho”, afirmou o governador eleito.

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Em vídeo divulgado nas redes sociais de Cleitinho, os deputados que o acompanharam no encontro destacaram a expectativa de investimentos bilionários. A conversa em Brasília sucedeu uma reunião realizada em São Paulo com o presidente da BYD no Brasil, Tyler Li, e o vice-presidente da empresa, Alexandre Baldy.

A gestão eleita planeja instalar a unidade industrial no Vale do Jequitinhonha. “A proposta vai além da instalação de uma fábrica de automóveis e busca transformar Minas Gerais em um polo estratégico da indústria de mobilidade elétrica, aproveitando o potencial mineral, energético e industrial do estado”, afirmou a assessoria de Cleitinho.

Minas Gerais disputa com os estados de São Paulo e Rio de Janeiro um aporte de R$ 1 bilhão da montadora chinesa. O projeto visa erguer uma fábrica de caminhões, ônibus e vans elétricos no país, com previsão de criar cerca de 2 mil postos diretos de trabalho entre 2028 e 2029. Atualmente, a BYD mantém uma indústria nacional em Camaçari, na Bahia.

A assinatura do protocolo de intenções entre a futura administração mineira e a fabricante chinesa está prevista para ocorrer após a posse de Cleitinho, em 6 de janeiro. Alexandre Baldy confirmou o alinhamento para oficializar o termo de investimentos e tecnologia no estado.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.