Cleitinho encontra Renan Santos e firma apoio contra "farra das emendas"
Encontro na sede do partido Missão focou no veto a shows com dinheiro público; político mineiro recebeu o plano de governo Livro Amarelo de Santos
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O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), se encontrou com o ex-candidato à Presidência Renan Santos (Missão) na terça-feira (24/11), em São Paulo. Segundo um registro publicado nas redes sociais, os dois trataram do veto a verbas de shows realizados com dinheiro público, pauta que ambos apoiam.
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O encontro aconteceu na sede do partido Missão. Na ocasião, Cleitinho recebeu do fundador do Movimento Brasil Livre (MBL) um exemplar do "Livro Amarelo", plano de governo proposto por Renan Santos.
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A ida do governador eleito à sede do Missão acontece após uma troca de elogios entre os dois, iniciada pela postura de Cleitinho contra os shows bancados por emendas parlamentares. De acordo com o mineiro, o encontro acontece de uma busca por sugestões para seu mandato em Minas Gerais.
"Fiz um vídeo dizendo que, assim que eu assumir como governador, uma das pautas que eu tenho é acabar com essa farra de emendas parlamentares. O Renan viu esse vídeo, me deu apoio, e fiz questão de estar aqui hoje, porque eu pedi sugestões, e eu quero fazer isso durante o meu governo: ter sugestões boas para a gente executar lá em Minas Gerais", disse o governador eleito sobre o encontro.
Sobre os cortes nas emendas para shows, Renan sugere uma "lei de responsabilidade gerencial", que daria mais verbas aos municípios que melhorassem seus índices de educação, segurança e saneamento básico.
"Quer ter mais recursos? Quer fazer uma festa? Primeiro, dá uma escola boa, sobe nos rankings de educação do Ideb, melhora a segurança, aumenta a cobertura de água. Os lugares que estiverem indo bem têm mais recursos e mais incentivo. Isso vai obrigar todo mundo a fazer a lição de casa, porque todo mundo quer fazer um show", explicou o ex-candidato à Presidência.
"Show não é pecado. Pecado é não gastar direito. Trazer a 'lei de responsabilidade gerencial' vai fazer bem para os prefeitos, vai fazer bem até para os artistas, para não ficar acomodado, e vai fazer bem para as contas públicas de Minas e para a população", defendeu o fundador do Missão.
Pacificação
Além do fim das emendas destinadas a shows, Cleitinho e Renan também defendem a pacificação da política brasileira. Para os dois, os políticos precisam deixar as "brigas" de lado para resolver os problemas.
"O mais importante, que a gente precisa fazer depois da eleição, é pacificar", afirmou Cleitinho.
"O que esse cara está fazendo aqui é fundamental para, em vez de a gente ficar brigando em rede social, a gente resolver o problema real. É o mais importante", completou Renan Santos.
Antes do encontro e da troca de elogios entre Cleitinho e Renan, o fundador do MBL era um crítico do político mineiro. Numa ocasião, o ex-candidato à Presidência chegou a chamá-lo de "câncer da política", e que o "país perdeu o rumo" com a vitória de Cleitinho em Minas Gerais.
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*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria