A Câmara Municipal do Rio de Janeiro entregou nessa terça-feira (24/11) de comendas a parlamentares eleitos pelo Partido Liberal (PL) de São Paulo em sessão marcada por divergências políticas no Palácio Pedro Ernesto. A cerimônia ocorreu sob esquema especial de segurança diante de protestos e relatos de ameaças de arremesso de ovos.

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Eleita deputada estadual por São Paulo, Eduarda Campopiano recebeu a Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga. Lucas Pavanato foi condecorado com o Conjunto de Medalhas de Mérito Pedro Ernesto, a mais alta honraria concedida pelos vereadores da capital fluminense. Pavanato foi o segundo deputado federal eleito com mais votos do país, só perdendo para Nikolas Ferreira (PL-MG). Cada um superou a marca de 3 milhões de votos.

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As propostas de homenagem contaram com a autoria de parlamentares como o vereador Fernando Armelau (PL). Diante de mobilizações contrárias e riscos de atrito no plenário, a condução do evento foi cercada de cuidados operacionais para garantir a integridade dos participantes.

Divergências sobre o perfil da condecoração

A concessão da Medalha Chiquinha Gonzaga a Campopiano gerou forte reação de movimentos sociais e parlamentares da oposição. Criada em 1999, a insígnia destina-se a homenagear personalidades femininas com destaque na defesa de causas humanitárias, artísticas, culturais ou em prol de direitos e da democracia.

Críticos da honraria sustentaram incompatibilidade entre os princípios da comenda e o posicionamento público de Campopiano, que frequentemente polemiza contra pautas feministas e questiona a legislação sobre feminicídio. Abaixo-assinados foram organizados contra a entrega da medalha.

"Falam de Chiquinha Gonzaga, como se Chiquinha Gonzaga tivesse sido uma militante feminista escandalosa. Chiquinha Gonzaga foi uma guerreira de muita classe. Quando ela realizou seus feitos sequer existia feminismo no Brasil", afirmou a deputada eleita, afirmou a deputada eleita. "Se organizem melhor na próxima. Se organizem como nós fizemos. Esse espaço é nosso", debochou Campopiano.

Durante a sessão, a vereadora Monica Benicio (PSOL) recorreu a instrumentos regimentais para tentar suspender a concessão da honraria, apontando desvio de finalidade. No entanto, o requerimento não prosperou na mesa diretora.

As homenagens haviam sido aprovadas previamente em votação no plenário carioca. Em plenário, defensores das comendas sustentaram a regularidade do rito legislativo e argumentaram que a prerrogativa parlamentar e a expressiva votação obtida pelos homenageados em São Paulo justificavam o reconhecimento formal da Casa.

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"A concessão dessas medalhas aqui hoje é a prova de que vocês [esquerdistas] vão falhar na disputa ideológica das mentes e dos corações", disse Pavanato.