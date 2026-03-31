Assine
overlay
Início Política
Política

Lula oficializa promoção de primeira mulher à patente de general do Exército

Médica passa a ocupar o topo da hierarquia da Força. Nesta quarta (1/4), em cerimônia oficial, Cláudia Gusmão receberá símbolos exclusivos de generais da ativa

Publicidade
Carregando...
IA
ISADORA ALBERNAZ
IA
ISADORA ALBERNAZ
Repórter
31/03/2026 19:10

compartilhe

SIGA
×
05/03/2026. Trabalho e Formaçao Profissional. Claudia Lima Gusmão, coronel-médico do exército, será a primeira mulher a atingir o generalato nas Forças Armadas
Pernambucana Claudia Gusmão foi indicada ao posto em 24 de fevereiro após ser escolhida em votação secreta realizada pelo Alto Comando do Exército crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta terça-feira (31/3) o ato de promoção de generais do Exército,  ––o que alça a então coronel Claudia Lima Gusmão Cacho ao cargo de general de brigada. Ela é a primeira mulher a ocupar a patente, que figura entre postos de oficiais generais, o topo da hierarquia da Força. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O documento foi publicado em edição extra do DOU (Diário Oficial da União). A medida era reivindicada pelo ministro da Defesa, José Múcio.

Claudia Gusmão foi indicada ao posto em 24 de fevereiro após ser escolhida em votação secreta realizada pelo Alto Comando do Exército, formado pelo comandante da Força, general Tomás Miguel Paiva, e pelos generais de quatro estrelas.

O Exército realizará uma cerimônia na manhã desta quarta (1º de abril), em Brasília, para oficializar a promoção da primeira general mulher. Na ocasião, ela receberá a espada de general e o bastão de comando, símbolos de autoridade exclusivos dos oficiais-generais da ativa.

 Ao todo, serão promovidos 17 coronéis ao posto de general de brigada; 11 generais de brigada ao de general de divisão; dois generais de divisão ao de general de Exército – que passarão a integrar o Alto Comando.

Claudia Gusmão é natural do Recife e tem 57 anos. Médica pediatra, a pernambucana é casada com o general de divisão Jorge Augusto Ribeiro Cacho e é mãe de duas filhas. Ingressou no Exército em 1996 e passou a fazer parte, como oficial temporária, do 42º Batalhão de Infantaria Motorizada, em Goiânia.

Posteriormente, foi aprovada na Escola de Saúde do Exército e concluiu, em 1998, o Curso de Formação de Oficiais Médicos. A matrícula da primeira turma de oficiais médicas, dentistas, farmacêuticas e enfermeiras de nível superior nessa escola ocorreu um ano antes, em 1997.

Esses cargos não permitiam, entretanto, a ascensão aos postos mais altos da carreira no Exército, como o generalato. A mudança viria em 2012, quando foi autorizado o ingresso de mulheres nas turmas oficiais da linha militar bélica, que permite a promoção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo dados das Forças Armadas brasileiras, em 2023, havia cerca de 13 mil mulheres no Exército, correspondendo a 6% do contingente. Marinha e Aeronáutica tinham, respectivamente, 11% e 22%.

Tópicos relacionados:

comando forcas-armadas general lula militar mulheres

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay