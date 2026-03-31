Licença-paternidade vai ensinar homens a cuidar dos filhos, diz Lula
A ampliação será progressiva. Em 2027 e 2028 sobe para 10 dias. Em 2029, 15 dias e no ano seguinte chegará a 20 dias
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BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) afirmou que a ampliação da licença-paternidade, sancionada nesta terça-feira (31/3), vai ensinar os homens a cuidar dos filhos. "Essa lei vai ensinar os homens a dar banho em criança, acordar de noite para cuidar quando chora", afirmou durante a sanção da lei.
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Segundo o petista, "a mulher já conquistou o mercado de trabalho fora, mas o homem ainda não conquistou a cozinha".
A ampliação da licença para pais, que hoje é de cinco dias, foi aprovada na Câmara dos Deputados em novembro do ano passado, com apoio da bancada feminina à esquerda e à direita e passou pelo Senado no início do mês.
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O apelo da pauta entre as mulheres não foi suficiente para levar o benefício a 30 dias de duração.
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Os dez dias de licença-paternidade valerão em 2027 e 2028. Em 2029, passará a 15 dias e no ano seguinte vai a 20 dias.