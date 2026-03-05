Assine
overlay
Início Nacional
DIREITOS

Licença-paternidade: o que muda com o novo Projeto de Lei?

A proposta cria o salário-paternidade e altera regras para o empregador; entenda o impacto financeiro e operacional da medida para o setor produtivo

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
05/03/2026 13:07 - atualizado em 05/03/2026 13:09

compartilhe

SIGA
x
Licença-paternidade: o que muda com o novo Projeto de Lei?
A ampliação da licença-paternidade busca fortalecer os laços familiares e o papel ativo do pai nos cuidados do bebê crédito: Freepik

Uma proposta que amplia os direitos da licença-paternidade foi aprovada pelo Senado nessa quarta-feira (4/3). Ela amplia gradualmente o período de afastamento, chegando a 20 dias, em 2029, e cria o salário-paternidade, benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Atualmente, a licença-paternidade padrão é de cinco dias, com o salário pago integralmente pelo empregador. No entanto, empresas que participam do programa Empresa Cidadã já oferecem 15 dias, mas recebem incentivos fiscais em troca.

O Projeto de Lei nº 368/25 busca unificar o benefício, chegando a 20 dias padrão e até 30 dias a empregados de companhias inscritas no Programa Empresa Cidadã.

Leia Mais

A ampliação ocorrerá de forma escalonada:

  • 10 dias de afastamento em 2027;

  • 15 dias em 2028;

  • 20 dias a partir de 2029.

Como vai funcionar o salário-paternidade

Com a criação do salário-paternidade, o INSS será o responsável por cobrir a remuneração do trabalhador durante o período de afastamento, de forma semelhante ao que já ocorre com a licença-maternidade. Na ocasião, a empresa paga o salário ao funcionário e depois é ressarcida pelo governo ao abater o valor das contribuições previdenciárias.

Impacto financeiro e operacional para as empresas

Para o setor produtivo, a proposta representa um alívio no caixa, já que o custo direto do salário deixa de ser uma despesa da empresa e passa a ser uma responsabilidade do sistema previdenciário. Isso pode incentivar a adesão e o cumprimento da lei, especialmente por parte de pequenos e médios negócios, que antes poderiam ter dificuldades em arcar com o afastamento.

Apesar da vantagem financeira, as companhias precisarão adaptar seus processos de recursos humanos para administrar o ressarcimento junto ao INSS. Do ponto de vista operacional, o planejamento para cobrir a ausência de um funcionário por um período que chegará a 20 dias continua sendo um desafio, exigindo uma organização interna para a redistribuição de tarefas e manutenção da produtividade.

A medida é vista como um avanço para o fortalecimento dos vínculos familiares, garantindo a presença do pai nos primeiros dias de vida do bebê para incentivar apoio à mãe no período do puerpério e estimular a divisão de responsabilidades nos cuidados com a criança desde o início.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

direitos inss licenca-paternidade salario

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay