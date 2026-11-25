A obstrução do PSOL, como era de esperar, não foi suficiente para barrar a votação da primeira parte do pacote fiscal, na última segunda-feira, 23.

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Mas o partido, que não aceita a pecha de linha auxiliar do PT, marcou posição antes mesmo de o quarto mandato de Lula começar.

Apoiamos e lutamos pela eleição de Lula, mas isso não significa concordar com todas as propostas ou abrir mão de nossas posições, disse à coluna a deputada Sâmia Bomfim, do PSOL de São Paulo.

A parlamentar lembrou que o PSOL votou contra a proposta de arcabouço fiscal aprovada em 2023. E acrescentou que o projeto aprovado nesta semana mantém a lógica de conter investimentos públicos para manter o superávit.

Acreditamos que essa política econômica é ruim para o governo, pois gera insatisfação popular, e é ruim para a economia, pois pode gerar recessão.

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Nos bastidores, lideranças da esquerda dizem que não aceitarão ser gado do PT.