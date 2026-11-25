

Antes mesmo de tomar posse, o governador eleito de Minas, Cleitinho Azevedo, trabalha no sentido de atrair investimentos para o estado. E esta “antecipação” da atuação governamental já gerou um importante efeito prático: a perspectiva de Minas Gerais receber uma nova fábrica de veículos elétricos da BYD. O governo de Minas vai assinar um protocolo de intenções com a montadora chinesa, prevendo investimentos no estado a partir do ano que vem.

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As tratativas com a BYD para a vinda de novos investimentos para o estado avançaram em encontro de Cleitinho com executivos da montadora chinesa, ontem, em São Paulo. O governador eleito se reuniu com o CEO da BYD no Brasil, Tyler Li, e com o vice-presidente sênior da montadora no território nacional, Alexandre Baldy. Cleitinho esteve acompanhado do vice-governador eleito Luís Eduardo Falcão e do futuro secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Thiago Toscano.



“A estratégia do governo eleito vai além da fabricação de automóveis e busca desenvolver toda a cadeia da transição energética, incluindo beneficiamento de lítio, produção de baterias, energia renovável e equipamentos para carregamento de veículos elétricos”, divulgou a assessoria de Cleitinho. “A proposta vai além da instalação de uma fábrica de automóveis e busca transformar Minas Gerais em um polo estratégico da indústria de mobilidade elétrica, aproveitando o potencial mineral, energético e industrial do estado”, acrescentou.



O interesse do governador eleito é levar a nova planta automotiva para o Vale do Jequitinhonha. Não foi falado em valor do investimento previsto e sobre postos de trabalho. Mas, anteriormente, já tinha sido divulgada a disputa travada pelo estado de Minas Gerais com os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro para um novo investimento da montadora chinesa BYD, da ordem de R$ 1 bilhão para erguer uma fábrica de caminhões, ônibus e vans elétricos no Brasil. Atualmente, a BYD tem uma indústria no país, em Camaçari, na Bahia. A perspectiva é que a nova fábrica de veículos elétricos venha gerar em torno de 2 mil empregos diretos entre 2028 e 2029.



O protocolo de intenções com a BYD será assinado logo após a posse de Cleitinho, prevista para 6 de janeiro. Conforme assessoria do governador eleito, entre os projetos prioritários, “está a implantação de uma planta de processamento e beneficiamento de lítio em território mineiro, permitindo que Minas avance na industrialização de um dos minerais mais importantes para a produção de baterias. A estratégia contempla ainda a fabricação de baterias, a geração de energia renovável e a produção de equipamentos para carregamento rápido de veículos elétricos”.



O governador eleito destacou que o objetivo é fazer com que Minas Gerais deixe de ser apenas fornecedor de matéria-prima e passe a participar de todas as etapas de uma indústria estratégica para o futuro. “Minas tem minério, tem energia, tem trabalhador e tem capacidade para produzir. O que a gente quer é agregar valor aqui dentro. Não adianta tirar o nosso lítio, mandar para fora, fabricar a bateria lá e depois comprar o produto pronto. Queremos que essa riqueza gere emprego, renda e oportunidade para o povo mineiro. A BYD pode ser uma grande parceira nesse projeto”, disse Cleitinho.



Após a reunião em São Paulo, nesta terça-feira, Cleitinho gravou um vídeo com os representantes da montadora e com demais integrantes da sua comitiva, destacando o entendimento para assinatura do protocolo de intenções para os investimentos no estado. Na gravação, o governador eleito destaca os avanços nas conversas com o CEO e vice-presidente sênior da BYD no Brasil, visando a atração de novos empreendimentos para Minas Gerais.



O executivo Alexandre Baldy confirmou o acordo para o investimento no território mineiro. “Governador, obrigado pela visita. Estamos recebendo com o senhor a futura equipe que governará o estado de Minas Gerais. Nós vamos estar lá (no estado) após 6 de janeiro para assinar esse protocolo de intenção de muito investimento, muita tecnologia, muita coisa da BYD para o Brasil e certamente, para Minas Gerais”, assegurou o vice-presidente da montadora chinesa no Brasil.



“Nós queremos agradecer pela oportunidade e dizer que o compromisso (do governo do estado) a partir de 6 de janeiro é de simplificação, de rapidez nos processos para ter uma agenda de prosperidade para Minas Gerais”, destacou o vice-governador Luis Eduardo Falcão.



O futuro secretário Thiago Toscano revelou que foi acertada com os executivos da BYD a formação de uma missão do governo mineiro para ir à China no próximo ano, a fim de conhecer a cadeia produtiva do carro elétrico. “Nós estamos olhando um parceiro estratégico para poder desenvolver toda a cadeia produtiva, que vai do minério até o consumidor final”, assegurou Toscano.

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“A atração de investimentos vai fazer Minas Gerais crescer. É isso que eu vou fazer durante esses quatro anos, ser parceiro da China, e a China também ser parceira de Minas Gerais”, disse Cleitinho.