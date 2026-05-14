Inflação argentina cai pela primeira vez em 11 meses

A Argentina registrou uma inflação mensal de 2,6% em abril, primeiro dado em queda em 11 meses, segundo dados oficiais divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística Indec nesta quinta-feira (14).

O número foi influenciado por uma desaceleração do preço dos alimentos e bebidas, um dos componentes de maior impacto na economia doméstica, que passou de 3,4% mensal para 1,5%.

O último índice de preços que havia mostrado uma queda foi o registrado em maio de 2025, de 1,5% mensal. Desde então, subiu lentamente até o pico de 3,4% divulgado em abril.

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