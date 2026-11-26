A senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) saiu em defesa do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, após o prato predileto dele virar assunto nas redes sociais. A ex-primeira-dama reclamou das polêmicas sobre a "sardinha à parmegiana", e comentou que, se Bolsonaro mastigasse melhor os alimentos, poderia "ajudar um pouquinho".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Utilizando as redes sociais, Michelle comentou uma matéria sobre os "memes" da dieta de Bolsonaro, que vinha sendo compartilhada por ela mesma, em seu perfil. A senadora eleita diz que "o mundo está de cabeça para baixo", antes de defender o prato preferido do ex-presidente.

"Salada e fruta à vontade? Não pode mais! Deixem a sardinha em paz, gente! Ela é super recomendada, e a parmegiana dele é feita com molho natural e queijo sem lactose", escreveu a ex-primeira-dama, via stories do Instagram.

Segundo Michelle, a repercussão não acaba na dieta de Bolsonaro. Para ela, o marido "podia ajudar um pouquinho, mastigando bem os alimentos", mas até mesmo o pedido, virou polêmica.



As publicações da senadora eleita sobre a dieta se tornaram "virais" nas redes sociais, devido à internação de Jair Bolsonaro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, desde o dia 20 de novembro. O ex-presidente foi diagnosticado com suboclusão intestinal e broncopneumonia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos