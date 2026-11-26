A partir de janeiro próximo, após a posse do governador Cleitinho Azevedo e do presidente Lula, encerra-se um período eleitoral e começa outro. As atenções se voltarão para a Avenida Afonso Pena 1212, sede da Prefeitura de Belo Horizonte, no Centro da capital mineira, já que a eleição de prefeito acontece em 2028. Tanto é que equipes irão a campo, no início do ano, para juntar informações e montar um banco de dados sobre a gestão do prefeito Álvaro Damião (União). Banco de dados, espécie de auditoria crítica, é o instrumento que os rivais usam para desconstruir adversários. Sempre foi assim.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Não sem razão, o prefeito Álvaro Damião (União) arregaça as mangas e atua para que o futuro presidente da Câmara seja um aliado na eleição do próximo dia 12 de dezembro. Com isso, ganha governabilidade e afasta riscos de impeachment, além de se fortalecer politicamente para daqui a menos de 20 meses.

Ainda assim, isso não basta para vencer a reeleição. A pergunta a ser feita é qual é a cara que o prefeito vai apresentar para merecer o voto do belo-horizontino. Será um candidato da extrema direita, onde o ambiente já está congestionado, ou vai olhar para o centro-esquerda, como fez o antecessor que o levou até ali. Seus movimentos indicam, no entanto, uma leitura errada das pesquisas.

Apesar dos resultados mais à direita na disputa estadual e presidencial, o eleitorado de BH sempre esteve mais inclinado ao centro-esquerda. Assim têm sido as escolhas desde a redemocratização e eleições para prefeito em 1985. O último eleito, o falecido Fuad Noman (PSD), de quem Damião era o vice e herdou o mandato, chegou ali pelo voto centro-esquerda, derrotando a esquerda, a direita e a extrema direita.

Não é caçando maconheiro pobre na rua que vai dar consistência eleitoral. Ao contrário, vai perder o voto, por exemplo, da juventude, que pode não ser usuária, mas, com certeza, apoia a descriminalização da cannabis. Ou será que Damião irá fazer o mesmo nas regiões onde os filhos de ricos frequentam para mandar prender um maconheiro? Fará isso durante o Carnaval, em shows pela cidade ou no evento do internacional Alok, ou similar, que ele contratou e deverá contratar para os dias de folia? Nunca fez isso e não fará no meio da classe média.

Pelo que fez no Baixo Belô, onde sobrevivem pessoas em situação de rua, Damião corre o risco de levar uma invertida da turma da Marcha da Maconha, acendendo um baseado diante da prefeitura. Ou ainda, na Praça da Estação, local onde foi enterrada a trajetória política de outro prefeito por motivos parecidos. Quem não é adepto não rejeita, não tem preconceito.

Essa conta pode ficar cara para o prefeito. Saindo do teatro direitoso a la Jânio Quadros, ou cópia malfeita de Cleitinho, e indo para o campo político, Damião não tem força política para se reeleger pela direita ou extrema direita. Ali, o campo está congestionado. Na eleição passada (presidencial), ficou neutro, não apoiou o reeleito Lula, que ajudou a eleger a chapa Fuad/Damião e, agora, ignora que o centro-esquerda que o elegeu como vice.

Qual é o Damião que vai disputar a reeleição? Vai fazer aliança com quem? Será que, para atrair a extrema direita, vai proibir a parada gay? Gesto semelhante a esse da maconha foi feito pelo deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL), quando tachou Fuad Noman de escritor pornô na eleição passada. Mais importante é saber se, nesse momento de chuvarada, Damião deu continuidade ao trabalho de Fuad na contenção de encostas? Que outras continuidades foram dadas e quais avanços conquistados? A eleição para prefeito começa daqui a pouco.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Cadê o balanço, Simões?

Em viagem pelo mundo, o governador Mateus Simões (PSD) acabou esquecendo de fazer um balanço de seu governo e de Romeu Zema nos últimos oito anos. A transição de governo, que deve ser transparente, pacífica e republicana, também exige uma prestação de contas à população. Como pegou o governo e como o está entregando? A derrota eleitoral não o livra disso. Sumir, indo para China ou outra parte do mundo, tem sido estratégia de quem perde eleição, mas não dá para jogar a toalha, até porque atrás do morro tem morro. E a turma do Cleitinho tá doida para encontrar os “bodes na sala” para justificar as dificuldades futuras.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.