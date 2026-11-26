O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia opções para a vaga no Supremo Tribunal Federal após sofrer resistências da cúpula do Senado e de ministros da Corte. De acordo com o jornal “O Globo”, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e magistrados próximos ao Palácio do Planalto apresentaram ressalvas a três nomes femininos: as ministras do Superior Tribunal de Justiça Daniela Teixeira e Regina Helena Costa e a presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha.

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As três juristas surgiram como alternativas ao advogado-geral da União, Jorge Messias, e ao ministro do Tribunal de Contas da União Rodrigo Pacheco. Lula reuniu em um jantar no sábado Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Motta, e os ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Flávio Dino para debater o cenário.

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O chefe do Executivo ouviu que Messias segue sem votos para aprovação, após ter sido rejeitado em abril por 42 votos a 34. Lula busca consenso prévio antes do anúncio oficial, mas evita acolher Pacheco, preferido de Alcolumbre e dos magistrados. O presidente guarda mágoa pela desistência tardia do ex-senador de disputar o governo de Minas Gerais e rejeita ter um nome imposto pelos parlamentares.

Ressalvas aos nomes femininos

Durante o encontro, um magistrado sugeriu a advogada Edilene Lobo, primeira mulher negra a compor o Tribunal Superior Eleitoral entre 2023 e 2025, segundo informou a colunista Bela Megale no jornal "GLOBO".

A hipótese de indicar Daniela Teixeira enfrenta oposição direta no Judiciário e no Legislativo. Alcolumbre avisou a interlocutores que a magistrada não tem votos suficientes. No tribunal, magistrados relembram episódio de novembro de 2023, quando Pacheco abriu apuração sobre suposto favorecimento no envio exclusivo do nome de Daniela ao Executivo para obter vantagem na ordem de antiguidade. A ministra nega articulação nesse sentido.

Em relação às outras magistradas, ministros apontam que Regina Helena Costa possui perfil estritamente técnico no Direito Tributário e baixa articulação política. Já Maria Elizabeth Rocha gera apreensão quanto à receptividade entre congressistas da oposição, em razão de declarações contundentes sobre a tentativa de golpe de Estado e processos contra réus.

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Interlocutores aconselham Lula a formalizar a escolha antes de 18 de dezembro, data de início do recesso parlamentar. O retorno dos trabalhos ocorre apenas em fevereiro de 2027, momento em que o Senado passará pela renovação de dois terços das cadeiras e receberá o reforço da bancada bolsonarista.