O peru da ceia começa a ser preparado dois dias antes, quando sai do freezer para descongelar na geladeira. Retiram-se os miúdos, seca-se a pele e espalha-se manteiga com ervas e raspas de laranja por cima e por baixo dela. A ave vai à assadeira sobre uma cama de cebola e cenoura, com um pouco de vinho branco no fundo. Começa em forno quente, a 220 graus, para dourar. Depois, baixa-se para 180 e deixa-se assar até a carne atingir 74 graus por dentro. Em Brasília, a julgar pelas últimas notícias do Supremo, já baixaram a temperatura do caso Master, mas Daniel Vorcaro é o candidato a peru da ceia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



Estava escrito nas estrelas que, passada a campanha eleitoral, prevaleceria no Supremo o instinto de poupar os ministros citados no caso Master. Durante a eleição, a divulgação das relações do banqueiro com integrantes da Corte deu força à pressão por investigações e até à ameaça de impeachment. Encerrada a disputa, a pressão perdeu força. Desde então, os movimentos do tribunal convergem para um mesmo resultado. A Polícia Federal descreve o que encontrou, a Procuradoria-Geral da República recebe parte dos relatórios e o plenário adia a decisão que poderia abrir caminho para apurar a conduta de um de seus integrantes.



Dos 10 relatórios entregues pela PF, seis foram arquivados. Edson Fachin, presidente do Supremo, remeteu os outros quatro à PGR. São os que tratam de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Kassio Nunes Marques e André Mendonça. Só o de Mendonça veio a público, a pedido do próprio ministro, relator do caso Master. Já a discussão no plenário sobre as apurações relativas a Moraes está parada desde setembro por um pedido de vista de Flávio Dino, cujo prazo se encerra em 15 de dezembro. A essa altura, o calendário é parte da política. O caso que fez a campanha eleitoral pegar fogo pode chegar ao recesso sem uma decisão.



O ponto mais revelador é o modo como os relatórios foram feitos. A PF buscou nomes, sobrenomes e apelidos no celular de Vorcaro. O método localiza o que foi escrito em texto pesquisável. Uma imagem do bloco de notas, um anexo ou um contrato enviado numa conversa sem o nome do ministro podem escapar. Cerca de 47 mensagens atribuídas a conversas entre Vorcaro e Moraes ficaram de fora da versão mais recente, assim como o contrato do Master com o escritório de advocacia da mulher do ministro. Moraes nega categoricamente ter trocado mensagens com Vorcaro.



A Polícia Federal afirma que cumpriu a ordem de Fachin de apresentar as referências em caráter estritamente descritivo. Diz que cruzar dados exigiria autorização e que a íntegra do material extraído do aparelho está disponível à PGR e ao Supremo. Essa questão é importante. Se o material está à disposição, a questão é saber quem autorizará seu exame. Seria um círculo perfeito exigir indícios para investigar e, ao mesmo tempo, limitar o trabalho que permitiria verificar se esses indícios existem. Uma menção no celular de Vorcaro pode ser coisa banal. A análise do contexto é justamente o que permite distinguir uma referência casual de algo que mereça apuração.

Fugindo da ceia

O mandado de segurança da defesa de Vorcaro ganhou asas. É o peru querendo fugir da ceia de Natal. Os advogados contestam o poder de Fachin para tomar decisões em procedimentos sob a relatoria de Mendonça e sustentam que, sem redistribuição formal, medidas urgentes deveriam caber a Gilmar Mendes, decano da Corte. A ação foi parar no gabinete de Nunes Marques, um dos ministros citados nos relatórios encaminhados à PGR. O ministro já se declarou impedido de participar da análise relativa a Moraes. Terá agora de avaliar se pode conduzir a ação do banqueiro. Cada incidente tem sua razão processual. Somados, nas águas turvas do lago, consome-se o tempo que deveria servir para esclarecer os fatos.



É aí que Vorcaro luta para não ser abatido e virar peru da ceia de Natal. A Corte pode circunscrever o escândalo ao banco e ao seu ex-controlador, esvaziando a repercussão institucional do processo criminal. À defesa do banqueiro, suspeita de protagonizar os vazamentos, interessa escrutinar a atuação dos ministros que decidem o seu destino. Quanto mais o Supremo tratar como laterais as relações reveladas pela investigação, mais espaço dará aos advogados para questionar a imparcialidade de quem julgou e a validade de atos específicos. Entretanto, anular o caso inteiro teria um custo político difícil de sustentar. A liquidação do Master, os prejuízos e a origem e o destino do dinheiro continuariam a exigir respostas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O arranjo mais cômodo, portanto, seria deixar o banqueiro responder pelo que se apura sobre o Master e esfriar tudo o que diz respeito aos ministros. A dificuldade é que as duas histórias saíram do mesmo celular e, em pontos decisivos, passam pelos mesmos gabinetes. A defesa de Vorcaro já mostrou que pretende explorar essa circunstância. De livre e espontânea vontade, o peru não comparece à ceia de Natal. O ex-banqueiro tem bons advogados, conhece os convivas e contesta até quem protagoniza a festa natalina.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.