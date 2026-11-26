Até a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, em 5 de janeiro, o presidente tem 40 dias para montar uma equipe que dê cara nova ao governo. Se gastar esse tempo acomodando aliados e remanejando ministros sem definir o que cada um terá de entregar, seu quarto mandato corre o risco de começar como um “mais do mesmo”. Passada a consagração da vitória, cuja repercussão internacional Lula acompanhou de corpo presente nas viagens recentes, chegou a hora de aterrissar. Alguns problemas ainda são herança do bolsonarismo, porém, as escolhas feitas desde 2023 já são de sua inteira responsabilidade.

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Lula está diante da suíte do próprio governo. Parece que a ficha caiu. O presidente voltou a discutir o comando da economia e chamou três ex-ministros da Justiça para desenhar uma política de segurança à altura do avanço do crime organizado. Na conversa de terça-feira com Fernando Haddad, Lula levantou a hipótese de criar uma secretaria de Investimentos, ligada à Presidência e com status de ministério. Segundo interlocutores, Haddad desaconselhou a ideia pelo risco de esvaziar a Fazenda e a Casa Civil. A objeção pôs o dedo na ferida. Em vez de criar mais um centro de decisão, com risco de aumentar os conflitos internos no governo, Lula precisa fazer com que as duas pastas trabalhem juntas. Cabe à Fazenda dizer quanto o governo pode gastar e à Casa Civil cobrar a execução das prioridades que couberem nesse limite.

Prioridades

Quando as duas divergem em público, há um jogo de perde-perde: a arbitragem consome o tempo e atrasa o investimento que a nova secretaria supostamente destravaria. O tempo é o recurso mais escasso de qualquer governo. No começo do mandato, Lula ainda pode usar a força das urnas para negociar medidas difíceis com o Congresso, mas seu caminho das pedras é apresentar, até março, uma trajetória fiscal que preserve os compromissos sociais e dê previsibilidade ao investimento.



O pacote de Bruno Moretti, já sancionado, amplia os instrumentos para perseguir o superávit primário de 0,5% do PIB em 2027. Entretanto, economistas como Eduardo Giannetti propõem chegar a 1,5% a 2% em 2028, patamar que o ministro Dario Durigan projeta só para 2030. A diferença de dois anos traduz o tempo que o governo tem para convencer quem decide se investe, contrata ou espera. Mesmo que o ministro da Fazenda viesse a ser o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, como se especulava ontem nos bastidores do Palácio do Planalto.



Apesar do ajuste muito aquém do que o mercado desejaria, o fogo amigo da esquerda do governo já começou. O secretário-geral da Presidência, Guilherme Boulos, diz que o governo deve buscar economia nas renúncias tributárias injustificadas, nas emendas parlamentares e nos supersalários, preservando os pisos da saúde e da educação. Rever benefícios fiscais exige enfrentar setores organizados. Disciplinar emendas exige negociar com os mesmos parlamentares que votarão o ajuste e não querem renunciar a uma fatia no Orçamento. O ministro joga mais para a plateia do que para o governo.



Além disso, Lula não pode brigar em todas as frentes, precisa escolher aquelas que valem a pena. Para quem vive do salário, a ligação entre as contas públicas e o cotidiano aparece no preço dos alimentos e no custo do crédito. É aí que um ajuste ganha ou perde sustentação política. Essa é a primeira prioridade.



A segunda é o investimento voltar a produzir emprego e renda. Um programa enxuto de obras de saneamento, logística e energia, com financiamento definido e prazo de entrega, vale mais para o crescimento do que um programa inexequível para aceleração da economia. Na agenda social, o mesmo critério recomenda concentrar esforços em proteger a renda das famílias mais pobres e manter os jovens na escola. O reajuste do Bolsa Família e o Pé-de-Meia têm objetivos que o governo pode enunciar e medir. Já a redução da jornada 6x1 exige que se leve em conta a capacidade de adaptação dos pequenos negócios.



A terceira prioridade é a segurança, que está no colo de Lula. Na reunião com os ex-ministros da Justiça Tarso Genro, Ricardo Lewandowski e Flávio Dino, apareceu uma atribuição que justifica maior protagonismo federal. As redes criminosas atravessam fronteiras, lavam dinheiro e financiam a violência nas cidades. O Ministério da Segurança Pública terá função se articular investigações com os estados, integrar inteligência e atingir o patrimônio das facções. O cidadão julgará os resultados pela redução da violência e pela capacidade de o Estado recuperar territórios onde o crime dita as regras.

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O recorte pós-eleitoral da Quaest ajuda a entender a razão dessa agenda. Conservadores cristãos, classes D e E e pessoas ligadas ao agronegócio somam 61% do eleitorado na tipologia da pesquisa. É gente que vota por razões diferentes, mas tem interesse em comida a preço suportável, emprego e segurança. A melhora da aprovação abre a Lula a oportunidade de trabalhar sobre esses interesses e reconstruir alguma coesão social. Além da educação e da saúde, um programa minimalista passar por previsibilidade e prioridade às contas, destravar o investimento que gera emprego e proteger a população da violência.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.