SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mercado financeiro reage positivamente à notícia de que o banqueiro Luiz Carlos Trabuco Cappi aceitou o convite de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser ministro da Fazenda, nesta quinta-feira (26).

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O índice EWZ, que acompanha o desempenho de ações brasileiras negociadas no exterior, subiu 2,09% nas negociações após o fechamento do mercado à vista (after-market). O EWZS, de small caps (ações menores), teve alta de 0,56%.

Após um dia de alta, as ações de Itaú e Bradesco também subiram no after-market de Nova York. O Itaú Unibanco teve alta de 0,87% e o Bradesco, onde Trabuco é presidente do conselho, subiu 1,23%. Petrobras teve ganhos de 1,25%.

Trabuco é o primeiro nome de ministro do próximo governo a ser anunciado.

A escolha do presidente foi anunciada poucos dias após a cotação do dólar escalar e se aproximar dos R$ 6, devido a incertezas quanto ao ajuste das contas do governo no quarto mandato. Desde que o nome de Trabuco começou a ser aventado como possibilidade, após reunião com Lula na segunda-feira, a moeda americana recuou e os ativos brasileiros passaram a subir.

A escolha pelo banqueiro aumenta a probabilidade, na percepção de agentes do mercado, de que Lula fará um ajuste fiscal no próximo mandato, apesar da resistência de parte do PT e da esquerda.

Como mostrou a Folha de S. Paulo, Lula fez a proposta e o banqueiro pediu tempo para conversar no próprio banco e com familiares, além de fazer consultas a outros empresários antes de decidir sobre o convite.

O convite de Lula a Trabuco divide lideranças do PT. Uma parte não gostaria de ter um banqueiro comandando as finanças de um governo do partido. Outra parte acionou empresários conhecidos e outros integrantes do mercado financeiro para tentar convencê-lo a aceitar o convite do presidente da República.

Horas antes do anúncio, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), afirmou que a escolha do banqueiro não seria a melhor opção. A declaração foi feita após um seminário organizado pela bancada do partido em Brasília.

Antes da chegada de Trabuco, o petista estava reunido com seus atuais ministros Bruno Moretti (Planejamento), Dario Durigan (Fazenda) e Esther Dweck (Gestão e Inovação) para discutir a PEC (proposta de emenda à Constituição) para conter os gastos obrigatórios a partir de 2027. Não há confirmação de que Trabuco tenha participado desse primeiro encontro.

Em entrevista à Folha de S. Paulo em março de 2025, Trabuco disse que o caminho a ser seguido é continuar os preceitos do tripé macroeconômico, com dólar flutuante, meta de inflação e responsabilidade fiscal.

"A questão é que existe hoje um quarto componente que são as expectativas do mercado. Para você conseguir resolver essa questão das expectativas, será preciso perseverança, paciência e ficar um tempo à frente da curva de preços", afirmou à época.

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O banqueiro também disse que a questão fiscal merece preocupação, "mas não é um problema de vida ou de morte" e defende um ajuste alinhado ao crescimento econômico e às demandas sociais do Brasil.