SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo ministro da Fazenda, Luiz Carlos Trabuco Cappi, vive uma espécie de resgate. O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou publicamente, em outubro de 2024, que Trabuco havia recusado o convite para assumir a pasta no segundo governo Dilma Rousseff (PT).

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"Vocês não sabem, mas se o Trabuco quisesse ele teria sido ministro da Fazenda da Dilma, ele foi indicado no segundo turno."

Trabuco, hoje com 75 anos, tem origem humilde. A mãe foi empregada doméstica, o pai, motorista de caminhão. Na infância, chegou a dividir uma casa de dois quartos com mais dez pessoas, incluindo os pais, dois avós e seis irmãos.

Começou a trabalhar aos 12 como auxiliar de tecelão. Costumava passar longas horas na biblioteca da cidade natal, Marília, interior de São Paulo -mesmo município de origem do Bradesco, onde acabou por fazer toda a sua trajetória profissional.

Ingressou no banco em 1969, aos 17 anos. Começou como escriturário, foi diretor de marketing, comandou a Bradesco Vida e Previdência, área que ajudou a implantar, e também assumiu o grupo Bradesco Seguros. Presidiu o banco de 2009 a 2018. Hoje, é presidente do conselho de administração.

Nesses 57 anos dedicados à mesma instituição, conviveu com dois dos banqueiros que fizeram história no país e que foram decisivos em sua formação, Amador Aguiar, fundador do Bradesco, e Lázaro de Mello Brandão.

Apesar da carreira no mundo das finanças, escolheu estudar temas humanistas. Cursou Filosofia na Unesp, seguida de uma pós-graduação em sociopsicologia pela Fespsp (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo).

É um admirador de Paulo Freire, intelectual brasileiro ligado ao pensamento progressista de esquerda e considerado um dos mais influentes educadores do século 20 e defendeu a criação de uma Lei de Responsabilidade Social, nos moldes de uma política permanente de Estado para o combate à fome e à pobreza.

Numa entrevista à Folha em 2025, traduziu toda essa bagagem para o mundo da economia numa declaração incomum para quem vive no mercado financeiro: "Não dá também para ficar no discurso do ajuste fiscal pelo ajuste fiscal. O crescimento não pode ser demonizado."

Na Faria Lima, é reconhecido como um profissional dedicado e resiliente.

Começou no Bradesco como escriturário, foi diretor de marketing, comandou a Bradesco Vida e Previdência, área que ajudou a implantar. Foi responsável pela listagem dos ADRs do Bradesco como Nível 2 na Bolsa de Nova York.

O mercado destaca especialmente a sua atuação na administração da Bradesco Seguros, da qual foi presidente de 2003 a 2008. Foi durante a sua gestão que a Bradesco Seguros mais do que dobrou de tamanho e se consolidou na liderança do mercado segurador brasileiro, chegando a deter uma fatia equivalente a 35% do segmento.

Como a sede da Bradesco Seguros fica no Rio de Janeiro e sua família estava instalada em São Paulo, era comum para o executivo viver na ponte aérea entre os estados.

Na Cidade Maravilhosa, Trabuco liderou campanhas de marketing para ligar a imagem do Bradesco ao consumidor local. Ele foi um dos principais entusiastas do movimento que buscava reconhecer o Cristo Redentor como uma das Sete Novas Maravilhas do Mundo. Também deu continuidade ao patrocínio da Bradesco Seguros à Árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas, ação que se manteve de forma exclusiva até 2016. Não à toa, nos corredores da Bradesco Seguros passou a ser chamado por alguns de "paulista de alma carioca".

No banco, sua gestão focou o básico, de olho na mobilidade social dos governos petistas. "Vamos continuar fazendo o básico. O mundo de modo geral está voltando ao básico. O básico o que é? É ter um relacionamento duradouro com a base de cliente. Temos um processo necessário de inovação e até de renovação, mas a característica da casa [Bradesco] é de continuidade", disse à Folha em 2009.

Nome influente da economia brasileira, Trabuco mantém proximidade com figuras de poder, como o presidente Lula, que o chama de amigo, e a ex-presidente Dilma Rousseff.

Trabuco chegou, inclusive, a ser convidado para assumir o Ministério da Fazenda no segundo mandato de Dilma, iniciado em 2015. Não aceitou, mas indicou o nome que assumiu o cargo: Joaquim Levy, na época presidente da Bradesco Asset Management.

"Vocês não sabem, mas se o Trabuco quisesse ele teria sido ministro da Fazenda da Dilma, ele foi indicado no segundo turno. Mas ele preferiu [declinar], certamente porque ganha muito mais ao ficar no Bradesco. Porque salário de ministro não é lá essas coisas", disse Lula, em evento para divulgar um programa de crédito no qual o banqueiro marcou presença, em 2024.

Por diversas vezes, reuniu-se com Lula no mandato iniciado em 2022, e elogiou publicamente as medidas adotadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Membro do Conselhão (Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável), que reúne integrantes do governo e da sociedade civil, o executivo tem a afeição do presidente desde o seu primeiro mandato.

Pragmático, Trabuco também defendeu Jair Bolsonaro quando se falou em impeachment pela condução por parte do ex-presidente da crise de Covid-19. "A insatisfação da sociedade num contexto de pandemia é um fenômeno natural, agravado pelo fim do auxílio emergencial e a falta de vacinas. O impeachment não é a resposta mais adequada para a superação do momento desafiador que vivemos", disse ele, em 2021, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo.

As ligações com o poder também ajudaram Trabuco a conhecer Lucilia Diniz, irmã de Abílio Diniz (1936-2024). Os dois engataram um romance em 2017 e, embora fossem um casal discreto, participaram de diversos eventos da alta sociedade juntos.

Lucilia surgiu na vida do executivo alguns anos após Trabuco ficar viúvo. Em 2013, morreu Ana Maria Veloso Cappi, com quem o banqueiro foi casado por 35 anos. Ela enfrentava um câncer na época. Trabuco e Ana Maria tiveram três filhos: Maria Emília, Maria Fernanda e Luiz Carlos.

Sua administração no comando do Bradesco iniciou em um momento de expansão do maior rival, o Itaú Unibanco, que acabara de se tornar o maior banco privado brasileiro. Mas Trabuco manteve os pés no chão. Liderou a companhia para um crescimento orgânico em número de agências e correntistas.

O grande lance de sua gestão, no entanto, foi a aquisição da operação brasileira do HSBC, por US$ 5,2 bilhões, em 2015. Com a compra, o Bradesco diversificou seu perfil de clientes, avançando na carteira ligada à alta renda.

INFÂNCIA DIFÍCIL E ESTUDO DE HUMANAS

O executivo iniciou sua trajetória no Bradesco como escriturário, em 1969, aos 17 anos. De origem humilde, teve de dividir uma casa de dois quartos com mais dez pessoas na infância (os pais, dois avós e seis irmãos). Diante do espaço apertado do lar, refugiava-se na biblioteca da cidade. Ainda jovem, aos 12, foi auxiliar de tecelão na cidade natal, experiência que, apesar da pouca idade, guardava com algum carinho.

"Me deu conhecimento de fábrica e de viver relações contraditórias. Era 1963, 1964. Tinha o privilégio de ler, com dois ou três dias de defasagem, o Estadão que o patrão jogava no lixo. Ler jornal na década de 1960, em uma cidade como Marília, era um diferencial. E isso mudou minha vida, porque a gente ficava mais sabido que os colegas e o professor", contou ele em entrevista à Forbes Brasil, em 2016.

Admirador dos ensinos de Paulo Freire (1921-1997), Trabuco viu que sua formação acadêmica, dedicada aos estudos de humanas, não seria um empecilho para galgar voos mais altos dentro da companhia.

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TRAJETÓRIA PROFISSIONAL

Em sua vasta trajetória na empresa, Trabuco fez um pouco de tudo. Quando Lázaro Brandão assumiu a presidência do banco, em 1990, foi-lhe oferecida a gerência de marketing, posição que o executivo ocupou durante dez anos e que lhe trouxe maior conhecimento dos produtos oferecidos pela instituição.

Trabuco também desenvolveu a área de previdência privada, da qual foi diretor-presidente e, como diretor financeiro, foi responsável pela listagem dos ADRs do Bradesco como Nível 2 na Bolsa de Nova York. Mas para muitos seu maior êxito foi na administração da Bradesco Seguros, da qual foi presidente de 2003 a 2008.

Foi durante a sua gestão que a Bradesco Seguros mais do que dobrou de tamanho e se consolidou na liderança do mercado segurador brasileiro, chegando a deter uma fatia equivalente a 35% do segmento. Como a sede da Bradesco Seguros fica no Rio de Janeiro e sua família estava instalada em São Paulo, era comum para o executivo viver na ponte aérea entre os estados.

No Rio, Trabuco liderou campanhas de marketing para ligar a imagem do Bradesco ao consumidor local. Ele foi um dos principais entusiastas do movimento que buscava reconhecer o Cristo Redentor como uma das Sete Novas Maravilhas do Mundo. Também deu continuidade ao patrocínio da Bradesco Seguros à Árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas, ação que se manteve de forma exclusiva até 2016. Não à toa, nos corredores da Bradesco Seguros passou a ser chamado por alguns de "paulista de alma carioca".

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Aos 57 anos, Trabuco chegou à presidência do Bradesco com o desafio de fazer uma gestão mais contracionista em relação ao seu antecessor no cargo, Márcio Cypriano, que havia dado escala à companhia por meio de fusões e aquisições. Seu bom desempenho em um período de dificuldade para a economia global o fez ser lembrado em premiações de publicações como IstoÉ Dinheiro e Forbes.