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Uma análise da corretora Freedom24, à qual o "Jornal Económico" teve acesso, aponta que as taxas aduaneiras aplicadas pela União Europeia estão a travar a expansão das plataformas chinesas Shein e Temu. O cenário abre espaço competitivo para retalhistas tradicionais como a Inditex e a Zalando durante o período de compras de Natal.

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As medidas europeias concentram-se em compras de baixo valor enviadas do exterior:

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desde 1 de julho de 2026, vigora uma taxa aduaneira temporária de três euros em encomendas até 150 euros;

a 1 de novembro, entrou em vigor uma taxa de processamento aduaneiro de dois euros.

A cobrança não equivale automaticamente a uma taxa fixa de cinco euros, pois ambas contam com regras de cálculo distintas.

Impacto no mercado e perda de terreno

Dados da Consumer Edge relativos a cinco países da União Europeia refletem a perda de espaço das empresas chinesas:

a quota da Shein nos gastos em vestuário, calçado e acessórios caiu de cerca de 7% na primavera para menos de 5% em setembro;

a fatia de mercado da Temu no comércio eletrónico de consumo recuou de aproximadamente 7% para 4,5%.

No Reino Unido, mercado sem taxas equivalentes, o quadro manteve-se estável. Segundo a Freedom24, a redução da vantagem em preços permite que grupos europeus e a Amazon recuperem espaço, ainda que Shein e Temu possam reforçar a logística interna ou adaptar produtos.

Resultados da Inditex e Zalando

A Inditex, dona da Zara, registou no primeiro semestre de 2026 uma subida de 7,6% nas receitas, alcançando 19,8 mil milhões de euros. O lucro líquido cresceu 6,8%, somando 3 mil milhões de euros, sustentado por uma margem bruta de 58,7% e cadeia de abastecimento própria.

A Zalando registou no terceiro trimestre um volume bruto transacionado de 4,5 mil milhões de euros, avanço de 7,5%. O segmento B2B avançou 28% em receitas, compensando a queda de 15,9% no resultado operacional ajustado da divisão B2C.

Estratégias nos Estados Unidos

No mercado norte-americano, a disputa decorre entre gigantes locais:

a Amazon atingiu receita de 201,9 mil milhões de dólares no terceiro trimestre, alta de 12%, com lucro operacional recorde de 13,9% impulsionado pela AWS, que avançou 39,3%;

a Walmart somou 188,8 mil milhões de dólares em vendas, crescimento de 5,2%, sustentado pelo aumento de 23% do comércio eletrónico nos Estados Unidos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Estimativas da Adobe apontam 12,9 mil milhões de dólares em vendas na Black Friday, e a NRF projeta que as compras de fim de ano ultrapassem um bilião de dólares. O consenso de analistas aponta potenciais de valorização em bolsa de 32% para a Amazon, 26% para a Zalando, 6% para a Walmart e 5% para a Inditex.